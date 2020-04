Detailhandel im Strukturwandel

Wer auch immer ein Ladenlokal betreibt, hat in diesen Wochen ein Problem. Egal, ob in der Schweiz, in Europa oder in den USA. Stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit und behördlich verordnete Ladenschliessungen haben den stationären Handel über fast alle Produktgruppen hinweg ­beinahe zum Erliegen gebracht. In der Schweiz sind nur noch Lebensmittel­läden und Gesundheitseinrichtungen ge­öffnet.

Die ganz Grossen der Modebranche müssen deshalb reagieren. Der Zara-Konzern Inditex möchte die Dividende einsparen und in die wegen Covid-19 gebildeten Reserven stecken. Auch der schwedische Konkurrent H&M verzichtet auf eine Ausschüttung – mehr als zwei Drittel der Läden weltweit sind geschlossen.