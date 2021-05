Deutliche Entspannung in Mem-Industrie

(AWP) Die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) hat sich im ersten Quartal von den pandemiebedingten Rückgängen des vergangenen Jahres weitgehend erholt. Die Zahlen zeigten eine deutliche Entspannung der Lage, teilte der Branchenverband Swissmem am Donnerstag mit.

Die Auftragseingänge stiegen gegenüber der Vorjahresperiode um 4,8%. Auch die Exporte erhöhten sich um 3,3%. Laut Swissmem hat sich damit der Aufwärtstrend aus dem vierten Quartal 2020 fortgesetzt. Auch die Kapazitätsauslastung in den Betrieben sei weiter gestiegen und liege mit 81,7% nur noch knapp unter dem langjährigen Mittel von 86,1%.

Auch in der aktuellen Befragung des KMU-Branchenverbandes Swissmechanic zeigt sich eine vergleichbare Tendenz. So hätten sich die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahresquartal verbessert und die Exporte, die erstmals wieder im Plus lagen, würden dieses Bild bestätigen, wie es hier gleichentags hiess.

Die Umsätze hinken jedoch noch hinterher. So meldete Swissmem einen Rückgang um ein halbes Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dafür sei ausschliesslich der Inlandmarkt verantwortlich, heisst es. Laut den befragten KMU zeigen die Umsätze der Mitglieder von Swissmechanic eine «Stabilisierung».

Beim Exportwachstum machten sich gemäss Swissmem insbesondere die höheren Ausfuhren in die EU (+8,1%) bemerkbar. Asien legte um 2,5% zu, wobei China mit einem Plus von fast 20% einen Spitzenwert einnahm, wie es heisst. Lediglich die Ausfuhren in die USA waren rückläufig (-2,7%).

Margen weiter tief

Die Margensituation in der MEM-Branche sei jedoch nach wie vor unbefriedigend, heisst es weiter. Fast ein Viertel der Mitgliedsfirmen hätten angegeben, das vergangene Jahr mit einem Betriebsverlust (EBIT) abgeschlossen zu haben. Weitere 31% weisen eine unbefriedigende Betriebsgewinn-Marge von unter fünf Prozent auf.

Für den weiteren Verlauf des Jahres gebe es positive Anzeichen. Die wichtigsten Indikatoren würden darauf hinweisen, dass die pandemiebedingten Rückgänge des vergangenen Jahres weitgehend aufgeholt werden können.

Lieferketten nach wie vor gestört

Laut Swissmechanic bereiten den KMU aus der MEM-Branche vor allem die Lieferketten Probleme. In diesem Bereich spüre die Branche die globalen Kapazitätsengpässe im Frachthandel und melde auch Engpässe bei der Verfügbarkeit von Vorleistungen, wie etwa Rohmaterialien und Mikrochips.

Gemäss der Befragung hätten die Unterbrüche wieder das Niveau vom April letzten Jahres, also einem besonders von den Coronamassnahmen betroffenen Monat, erreicht. Verantwortlich seien aber weniger Restriktionen in der Schweiz, sondern vielmehr konjunkturelle Aufholeffekte und globale Verschiebungen in Konsum- und Produktionsmustern. Zudem sei die Suez-Havarie noch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt hinzugekommen.

Industriezölle aufheben

Swissmem fordert von der Politik, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu verbessern. Mit der Aufhebung der Industriezölle habe es der Nationalrat in der Sommersession in der Hand, einen ersten Schritt zu tun.

Das neue CO2-Gesetz wird von Swissmem als eine Chance für die Schweizer Industrie gesehen. Die Mitgliedsfirmen hätten im Vergleich zu 1990 ihren CO2-Ausstoss bereits um 56% reduziert.