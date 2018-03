SMI schliesst auf Jahrestief

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse hat die Handelswoche deutlich tiefer beendet. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8628.51 -1.86%) eröffnete 0,8% schwächer. Er gab in der Folge weiter nach und unterschritt um die Mittagszeit die Marke von 8700 Punkten. Am späten Nachmittag markierte der Leitindex mit 8613 Punkten den tiefsten Stand in diesem Jahr. Gestern hatte er 1,3% tiefer geschlossen.

Die Sorge vor einem weltweiten Handelskrieg belastete die US-Börsen erneut. Der Dow Jones (Dow Jones 24461.86 -0.6%) handelte bei Börsenschluss in Europa 1,3% niedriger. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2679.11 0.05%) verlor 0,5%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel 0,2%. In Frankfurt konnte der Dax (DAX 11913.71 -2.27%) die wichtige Marke von 12000 Punkten nicht halten rutschte auf den tiefsten Stand seit August vergangenen Jahres. Auch andere europäische Werte schwächelten. Der Stoxx50 gab auf ein 15-Monatstief von nach.

LafargeHolcim unter Druck

Bei den Schweizer Blue Chips schossen alle zwanzig Werte tiefer. Während des Handels notierte kein Wert im Plus. LafargeHolcim (LHN 50.86 -7.53%) starteten mit einem Minus von 3,8% und schlossen 7,5% schwächer. Wegen hoher Abschreibungen verbuchte der Weltmarktführer im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,68 Mrd. Fr. Analysten hatten für 2017 mit einem Gewinn von 1,9 Mrd. Fr. gerechnet.

Die Aktien der Banken um UBS (UBSG 17.12 -3.44%) und Credit Suisse (CSGN 16.6 -3.63%) büssten deutlich ein. Zudem handelten Julius Bär (BAER 58.58 -2.59%) leichter.

Auch Sika (SIK 7330 -2.98%) schlossen klar im Minus.

Im frühen Handel sorgten relativ geringe Verluste bei den schwergewichtigen Titeln – Nestlé (NESN 73.5 -1.32%), Novartis (NOVN 77.26 -1.5%) und Roche (ROG 217.75 -0.39%) – dafür, dass der Index nicht noch deutlicher abrutschte. Abgesehen von den Roche-Genussscheinen waren die Verluste bei Börsenschluss jedoch klar und deutlich.

Flughafen und Meyer Burger auf Talfahrt

Klar negativ handelte auch der Index der mittelgrossen Werte SMIM (SMIM 3382.62 -1.66%). Auch er weitete im Handelsverlauf seinen Verlust deutlich aus. Die Titel des Telecomunternehmens Sunrise (SRCG 90 0.67%) schlossen im grünen Bereich. Von Händlern hiess es, dass Übernahmegerüchte rund um die UPC-Mutter Liberty Global (LBTYA 31.62 -0.78%) für die Kursavancen verantwortlich waren. Am späten Nachmittag fanden auch Swiss Prime Site (SPSN 87.35 0.87%) den Weg ins Plus.

Die Aktien Flughafen Zürich (FHZN 211.8 -4.16%) gaben klar nach. Der grösste Schweizer Flughafen hatte im vergangenen Jahr ein moderates Wachstum verzeichnet.

Auch AMS (AMS 105.45 -3.08%) sowie der einzige Gewinner des gestrigen Handelstages – GAM (GAM 16.38 -5.54%) – gaben nach.

Trotz eines Rekordergebnisses büssten die Titel von Swissquote (SQN 47.05 -1.88%) deutlich ein. Dabei hatte die Onlinebank kräftig vom Boom beim Handel mit Kryptowährungen profitiert.

Deutlich abwärts ging es vor dem Hintergrund des drohenden Handelskriegs zwischen den USA und China für die Aktien des Solarzulieferers Meyer Burger (MBTN 1.486 -8.27%).

Mobilezone (MOB 11.78 2.43%) profitierten von der Publikation der Geschäftszahlen, gemäss denen beide Bereiche des Handyverkäufers zugelegt hatten.

Asiens Märkte schwächten sich ab

Die asiatischen Märkte tendierten wegen der angekündigten US-Strafzölle schwächer. In Japan stand der Nikkei 225 im Tagesverlauf 2,5% tiefer. Der Topix 100 verlor 1,8%. In Hongkong büsste der Hang Seng 1,5% ein. Auch in China handelten die Aktienmärkte schwächer, doch waren die Verluste kleiner. Der Shanghai Composite gab 0,6% nach. Im gleichen Ausmass fielen die Börsen in Shenzhen.

Dollar wieder unter 0.94 Fr.

Der Euro baute die starken Kursgewinne vom Vortag gegenüber dem Dollar aus. Die Gemeinschaftswährung legte zu und handelte bei 1.2313 $. Zum Franken stand der Euro unverändert bei 1.1544 Fr. Die US-Währung notierte wieder unter der Marke von 0.94 Fr. bei 0.9374 Fr.

Öl kostete rund 63 $

Öl handelte nach den deutlichen Verlusten stabil. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 64.397 1.25%) kostete gut 64$. Gold (Gold 1322.526 0.42%) notierte fester. Die Feinunze des Edelmetalls lag um 17:30 Uhr MEZ bei 1320 $.