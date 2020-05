SMI kratzt an der 9900-Punkte-Marke

(AWP/Reuters/RB) Nach dem Rücksetzer vom Vortag setzen sich am Donnerstagmorgen die Käufer am Schweizer Aktienmarkt durch. Der SMI (SMI 9894.76 1.83%) überwindet bereits kurz nach Handelssart die Schwelle zu 9800 Punkten. Und klettert munter weiter.

Die aktuelle Kurserholung basiere vor allem auf der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie bereits unter Kontrolle gebracht wurde und die wirtschaftliche Erholung dank der Massnahmen der Regierungen und Zentralbanken weltweit beschleunigt werden kann, kommentieren Händler. Stützend wirkten in diesem Zusammenhang auch die Nachrichten, dass der EU-Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Mrd. € langsam Fortschritte im politischen Prozess mache. Andere Marktteilnehmer warnen dagegen, dass der Aktienmarkt derzeit ein Eigenleben führe. Denn die Spannungen zwischen den USA und China über Hongkong nehmen zu.

Gesundheitsaktien lösen Zykliker ab

Fast alle SMI-Titel liegen in der Gewinnzone. Im Tagesverlauf findet eine Art Wettlauf zwischen Zyklikern und Werten aus der Gesundheitsbranche statt. Zunächst wurden die Blue Chips angeführt von den Papieren der Credit Suisse (CSGN 9.144 2.86%) und weiteren konjunktursensitiven Titeln wie LafargeHolcim (LHN 40.03 1.91%) oder Swatch Group (UHR 194.6 1.73%). Bis zum Mittag mussten sie die Führung jedoch Titeln aus dem Gesundheitsbereich abgeben. Alcon (ALC 60.52 3.28%), Lonza (LONN 474.4 2.48%) und Roche (ROG 339.95 2.36%) standen zuoberst.

Novartis (NOVN 82.88 2.09%), die zu Beginn noch am Ende der Liste der zwanzig SMI-Titel, zu finden waren, haben sich bis ins Mittelfeld vorgekämpft. Roche und Novartis haben am Morgen Updates zu ihren Forschungsprojekten gegeben, Roche hat zudem eine Zulassungserweiterung gemeldet. Zur Erinnerung: Zur Wochenmitte hatten vor allem die beiden Pharmaschwergewichte den Gesamtmarkt belastet. Auch die Aktien des dritten Schwergewichts, Nestlé (NESN 102.84 1.5%), bewegen sich am Donnerstag im Mittelfeld.

Logitech mit aktionärsfreundlichen Massnahmen

Im breiten Markt fallen Werte aus dem Gesundheitsbereich wie Straumann (STMN 786.2 5.62%), Vifor Pharma (VIFN 147.7 3.25%) und BB Biotech (BION 68.65 3.08%) positiv auf. Logitech (LOGN 54.8 4.06%) erhalten Aufwind durch die Ankündigung einer Dividendenerhöhung sowie eines Aktienrückkaufprogramms. Temenos (TEMN 146.95 3.49%) melden neue Aufträge aus Brasilien.

Bei den kleineren setzen sich Zwahlen & Mayr (ZWM 218 14.14%), Perrot Duval (PEDU 122 7.02%), Medacta (MOVE 79.6 5.99%), CPH (CPHN 73 5.8%) und Titlis Bahnen in Szene. Basilea (BSLN 48.26 -0.86%) notieren wenig verändert. Das Biotech-Unternehmen hat am Morgen mitgeteilt, dass es bei den derzeitigen Studien nicht zu einer Verzögerung wegen des Coronavirus komme.

Einbussen müssen unter anderem die Industrietitel Schlatter (STRN 28 -3.45%), Feintool (FTON 44.85 -2.61%) und Daetwyler hinnehmen. Im breiten Markt steht mit GAM (GAM 2.378 -4.5%) auch ein Finanzwert im Fokus. Hier wird am Markt darüber spekuliert, ob der Vermögensverwalter Bantleon seinen Anteil weiter ausbauen könnte, nachdem er gerade erst bei der deutschen LPKF ausgestiegen ist.

Euro kletter gegen 1.07 Fr

An den anderen europäischen Handelsplätzen sieht es ähnlich aus wie in der Schweiz. Dax (DAX 11729.44 0.62%), Cac 40, Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3078.31 0.89%) und FTSE 100 legen zu. Die Indices steigen allerdings weniger stark. Der Euro verteuert sich gegenüber dem Franken und notiert nur noch wenig unter der Marke von 1.07 Fr. Auch der Dollar legt zu. Er hat zeitweise wieder über 0.97 Fr. notiert.

Gold (Gold 1720.86 0.68%) und Silber (Silber 17.35 0.58%) notieren stabil bis leicht steigend. Erdöl der Sorten Brent (Brent 34.76 2.36%) und WTI (WTI 32.75 -0.55%) können ihre anfänglichen Verluste von 2 bis 3% etwas reduzieren. Belastet wurden die Ölpreise Händlern zufolge durch neue Sorgen vor einem Überangebot des Rohstoffs. So wird am Markt spekuliert, dass an diesem Donnerstag zum ersten Mal seit drei Wochen ein Anstieg der Rohöllagerbestände gemeldet werden könnte. Es wird sogar der grösste wöchentliche Anstieg in diesem Jahr für möglich gehalten. Auslöser der Spekulationen sind neue Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute (API).

China stimmt Hongkong-Gesetz zu

Als Belastung hinzu kommen die politischen Spannungen zwischen den USA und China. Dort hat der Volkskongress dem umstrittenen sogenannten Sicherheitsgesetz für Hongkong zugestimmt. Die Abgeordneten des einmal im Jahr tagenden Parlamentes votierten am Donnerstag mit 2878 zu einer Stimme bei sechs Enthaltungen für die Pläne der Regierung in Peking, gegen die in der Sonderverwaltungszone Hongkong bereits mehrfach Tausende Bürger protestiert haben.

Die Demonstranten fürchten den Verlust von Freiheiten, die die ehemalige britische Kronkolonie seit ihrer Rückgabe an China im Jahr 1997 geniesst. Auch international stösst das Vorhaben auf Kritik. US-Präsident Donald Trump hat bereits mit einer harten Reaktion auf das geplante Gesetz gedroht.