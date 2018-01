HNA warnt Gläubiger vor finanziellem Engpass

(Reuters/CC) Der chinesische HNA-Konzern hat einem Medienbericht zufolge seine Gläubiger über einen möglichen Liquiditätsengpass von mindestens 2,4 Mrd. $ in Kenntnis gesetzt. Dieser könnte im ersten Quartal auftreten, weil Rückzahlungen fällig würden, berichtete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf nicht genannte Quellen. HNA, die unter anderem Grossaktionärin der Deutschen Bank ist, habe wichtige Kreditgeber sowie Vertreter der Provinzregierung von Hainan bei einem Treffen vergangene Woche über das Liquiditätsproblem informiert. HNA wollte sich nicht zu dem Bericht äussern.

Das chinesische Konglomerat ist nach milliardenschweren Zukäufen hoch verschuldet und auch wegen seiner undurchsichtigen Eigentümerstruktur ins Visier der Behörden geraten. Etwa die Hälfte der börsennotierten Beteiligungen sind wegen erwarteter Mitteilungen zu Umstrukturierungen vom Handel ausgesetzt. Ein Insider sagte Bloomberg zufolge, im ersten Quartal müsse HNA mehr als 10 Mrd. $ Schulden zurückzahlen. Im zweiten Quartal würde sich die Lage aber mit Hilfe von Veräusserungen voraussichtlich wieder entspannen.

So will HNA den erst Ende 2016 übernommenen Airline-Caterer Gategroup zurück an die Schweizer Börse bringen. Zeitlich dürfte das bereits im Frühjahr geschehen. Zum Zeitpunkt der Akquisition betrug Gategroups Börsenwert 1,4 Mrd. Fr. Auch eine zweite Schweizer Gesellschaft von HNA steht vor der Publikumsöffnung. 2015 erwarb HNA die Flug-Servicegesellschaft Swissport für 2,7 Mrd. Fr., der chinesische Konzern dürfte aber eine Minderheitsbeteiligung behalten.

Wie Bloomberg weiter berichtet, erwägen wichtige Gläubiger von HNA, künftig stärker zusammen zu arbeiten, um mehr Druck ausüben zu können. Ein solches Vorgehen sei in China üblich. Einer der wichtigsten Geldgeber ist die China Development Bank, die aber keine Stellung nehmen wollte. Zu den weiteren Gläubigern zählen unter anderem folgende Institute: Export-Import Bank of China, Bank of China, Agricultural Bank of China, ICBC und CCBC.