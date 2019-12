Deutsche Bank dürfte Boni massiv kürzen

(Reuters) Die Deutsche Bank (DBK 6.85 1%) will einem Medienbericht zufolge die Bonuszahlungen für dieses Jahr um ein Fünftel kürzen. Noch gebe es keine finale Entscheidung, da das vierte Quartal noch nicht komplett vorbei sei, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die geplanten 20% seien deutlich höher als der prozentuale Anteil der Stellenstreichungen in diesem Jahr. Die Deutsche Bank lehnte einen Kommentar ab.

Für 2018 zahlte die Bank an ihre rund 90’000 Mitarbeiter dem Geschäftsbericht zufolge 1,9 Mrd. €. In diesem Jahr erwartet das Institut wegen eines gross angelegten Konzernumbaus einen milliardenhohen Verlust. Auch bei anderen Geldhäusern werden die Bonuszahlungen dieses Mal voraussichtlich deutlich geringer ausfallen.