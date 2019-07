Deutsche Bank vor ungewissem Heilungsprozess

Die Deutsche Bank sucht den Befreiungsschlag. Am Sonntag hat CEO Christian Sewing den «radikalsten Umbau» in der Geschichte von Deutschlands grösstem Geldhaus angekündigt. Kosten sollen gespart, Personal entlassen, die Investmentbank verkleinert, das Geschäft mit Unternehmenskunden ausgebaut werden. Die Ziele für 2022 sind jedoch so ambitioniert, dass bis dahin eigentlich nichts schieflaufen darf. Parallelen zu Credit Suisse drängen sich auf.

In der Vergangenheit wollte sich die Deutsche Bank zu viele Optionen offenhalten, sagte Sewing an einer Telefonkonferenz am Montag. «Dabei ging zu viel Kapital in Bereiche, in denen wir nicht vorne mitspielen.» Das soll sich in Zukunft ändern.