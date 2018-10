Deutsche Bank übertrifft Erwartungen

(Reuters) Die Deutsche Bank hat im Sommer weniger verdient, hält im Gesamtjahr aber zum ersten Mal seit 2014 einen Gewinn für möglich. Wie das grösste deutsche Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, sank das Vorsteuerergebnis im dritten Quartal auf 506 von 933 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der seit April amtierende Institutschef Christian Sewing übertraf damit die Erwartungen des Kapitalmarktes. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn vor Steuern in Höhe von 328 Mio. € gerechnet.

Sewing sprach von einem «Meilenstein». «Wir sind auf gutem Wege, das Gesamtjahr 2018 mit einem Gewinn abzuschließen – zum ersten Mal seit 2014.» Unter dem Strich verdiente die Deutsche Bank zwischen Anfang Juli und Ende September 229 Mio. €. Die von der Bank selbst publizierten Analystenprognosen hatten im Schnitt bei 153 Mio. € gelegen. Die Erträge gingen um neun Prozent auf 6,2 Mrd. zurück, die bereinigten Kosten sanken 1% auf 5,5 Mrd.