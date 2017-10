Deutsche-Börse-Chef tritt zurück

Carsten Kengeter (* 31. März 1967 in Heilbronn) ist ein deutscher Manager. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG.

Familie

Carsten Kengeter wurde als einziges Kind der Eheleute Christel und Rainer Kengeter in Heilbronn geboren. Aufgewachsen ist er in der Landkreisgemeinde Neckarwestheim, wo er auch die Grundschule besuchte. Im Alter von 8 Jahren wurde er Halbwaise. Sein Vater Rainer war ein Opfer des Flugzeugunglücks 1975 in Leipzig.

Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. ...

Laufbahn

Carsten Kengeter hat ein Studium an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Reutlingen als Diplom-Betriebswirt (FH) abgeschlossen. Außerdem hat er einen Abschluss als BA in Business Administration der Middlesex University in London und als MSc in Finance and Accounting der London School of Economics and Political Science. Seine Berufstätigkeit begann er 1992 im Kreditderivate

