Deutsche Börse übernimmt Zuger Crypto Finance

(Reuters) Die Deutsche Börse (DB1 148.95 +0.64%) kauft die Mehrheit am Schweizer Krypto-Broker und Vermögensverwalter Crypto Finance AG. Für einen moderaten dreistelligen Schweizer-Franken-Millionenbetrag erwirbt der Frankfuter Börsenbetreiber eine zwei Drittel Mehrheit an dem 2017 gegründeten Fintech. «Digitale Assets werden die Finanzindustrie verändern», sagte Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book am Dienstag. «Immer mehr etablierte Finanzinstitute wollen in dieser neuen Assetklasse aktiv werden und suchen einen vertrauenswürdigen Partner.»

Die Crypto Finance bietet Handel, Verwaltung und Verwahrung von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten an. Das Unternehmen wird von der schweizerischen Finanzmarktaufsicht (Finma) kontrolliert. Die Produkte der Schweizer sollen über die Plattformen der Deutschen Börse angeboten werden. Ziel sei der Aufbau eines transparenten Ökosystems für Kryptowährungs-Produkte unter europäischer Regulierung, erklärte die Deutsche Börse.

Die restlichen Anteile an Crypto Finance verbleiben bei den bestehenden Investoren, Firmenchef und Gründer Jan Brzezek werde das Unternehmen weiterhin leiten. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Die Deutsche Börse hat ihr Angebot im Krypto-Bereich in den vergangenen Monaten ausgeweitet. Unter anderem investierte sie zusammen mit der Commerzbank (CBK 6.07 -0.44%) in das Fintech 360X, das digitale Marktplätze für reale Vermögenswerte wie Kunst und Immobilien schafft.