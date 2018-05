Deutsche Börse vergrössert MDax und SDax

(Reuters)Die Deutsche Börse (DB1 110.15 -0.86%) hat Änderungen für die Aufnahme von Unternehmen in die Indizes MDax, SDax und TecDax bekanntgegeben. Künftig werde die Trennung nach den Segmenten Tech und Classic aufgehoben, teilte die Börse am Freitagabend mit. Damit könnten auch Firmen des Technologie-Segments in den MDax oder den SDax aufgenommen werden. Zudem könnten Unternehmen aus dem Dax (DAX 12976.84 -1.47%), die den Technologie-Sektoren zugeordnet seien, auch in den TecDax aufgenommen werden. Darüber hinaus würden MDax und SDax vergrössert: Die Zahl der Werte im MDax steige von 50 auf 60 und im SDax von 50 auf 70. Der TecDAX werde weiter aus 30 Werten bestehen. Die Neuerungen würden ab dem 24. September greifen.

Mit der höheren Zahl der MDax- und SDax-Titel würden die Repräsentativität der Indizes und die hohe Liquidität und Handelbarkeit sichergestellt, erklärte die Börse. Mit den Anpassungen trage man vielfältigen Rückmeldungen Rechnung.

Ab dem 18. Juni werde die Börse sogenannte Schattenindizes veröffentlichen, die MDax, SDax und TecDax nach den neuen Regeln abbilden und die aktuellsten Daten der Mai-Rangliste berücksichtigen. Dies ermögliche vor allem Investoren einen Ausblick hinsichtlich der Auswirkungen auf Risiko und Rendite.