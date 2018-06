Deutsche Endspiele

Die Mannschaft wirkt ausgelaugt, spielt fahrig, bringt nichts zustande. In der Vorrunde wird sie Gruppenletzte. Totale Blamage; der Chef schliesst den Rücktritt nicht aus. Tatort: russischer Fussballrasen. Tatort Regierungsviertel Berlin: Eine Koalition der Unwilligen quält sich durch eine Legislatur, die noch drei Jahre dauern sollte. Die «Vorrunde», wenn man das Vierteljahr nach der Zangengeburt der Regierung so benennen will, lässt erahnen, dass ein Abbruch oder eine ausgedehnte Agonie wahrscheinlicher sind als ein Siegeszug. Die Chefin allerdings zeigt ihr gewohnt sesshaftes Antlitz.

Die Parallelen zwischen dem Endzeiterlebnis des bis vor kurzem zu Recht bewunderten (oder gefürchteten) deutschen Nationalteams und der Bundesregierung sind auffällig. Die bedenkliche Leistung der Kicker und das kaum weniger windige Wursteln der «grossen Koalition» bedingen einander selbstverständlich nicht, doch ein treffsicherer Vergleich ist einfach unwiderstehlich: schier wie ein Penalty ohne Goalie (Pardon: ein Elfmeter ohne Torwart).

Joachim «Jogi» Löw führt die bis gerade eben erfolgsverwöhnte DFB-Auswahl seit 2006. Angela Merkel ist Kanzlerin seit 2005. Die beiden kennen und mögen sich anscheinend. Merkel hat sich oft und gerne im Glanz der deutschen Turniertriumphe gesonnt, wer will es ihr verdenken. Löws Team galt als nahezu unbezwingbar; Merkel, an der Spitze des deutschen Powerhouse, wurde zeitweise zur Herrin Europas verklärt, wenn nicht gar zur mächtigsten Frau der Welt.

Beide scheinen nun jedoch am Ende ihres Lateins angekommen zu sein; sie «stehen in der Kritik», wie es so unschön heisst. Die Gleichzeitigkeit der Baisse ist, wie gesagt, zufällig und nicht kausal. Doch folgenlos muss sie nicht sein, wenigstens nicht für die Bundeskanzlerin. In einer Massendemokratie, die über weite Strecken eine Fernsehveranstaltung ist, zählt die Psychologie der Bilder. Mitte Juli, Merkel in Moskau Jogi herzend und zur Titelverteidigung beglückwünschend: Das hätte ihr Sauerstoff zugeführt, ihre beschädigte Autorität etwas repariert.

Jedenfalls für eine Verlängerung der Nachspielzeit. In der regulären Spielzeit nämlich hat Merkel im vergangenen September verloren. In der Bundestagswahl büsste ihre Union 8,6 Prozentpunkte auf 32,9% ein, das schlechteste Ergebnis seit 1949. Doch sie klammerte sich ans Amt. Ein Rücktritt in Würde wäre ehrenhafter gewesen – unterdessen könnte Merkel als respektierte «Elder Stateslady» auftreten, Memoiren schreiben, für viel Geld Referate halten, statt sich herumzuplagen, zunehmend angefeindet und ratlos, zu Hause wie in der Europäischen Union.

Auch Löw fehlt es – bis dato – an Stil. Gleich nach dem Trauerspiel gegen Südkorea in Grandezza zurücktreten, das Ende seiner Ära souverän anerkennen, den Neuanfang aus freien Stücken selbst markieren: Damit hätte Löw sich Achtung verschafft.

Doch wie es scheint, machen sich nicht nur Spitzenpolitiker über ihre Unersetzlichkeit oft Illusionen.