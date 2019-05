Deutsche feilen an flexibler Schuldenbremse

Wer wissen will, warum Schuldenbremsen so beliebt sind, muss sich nur die Zahlen anschauen. In der Eidgenossenschaft weisen die öffentlichen Haushalte seit 2011 Schulden aus, die minimal um 30% der Wirtschaftsleistung schwanken. Dies ist deutlich weniger als der Rekord von 49% aus dem Jahr 1998 und nur halb so viel, wie nach den EU-Konvergenzkriterien erlaubt wäre.

Deutschland überschritt Ende 2018 diese kritische Schwelle mit 61% des Bruttoinlandprodukts (BIP) zwar noch leicht – es war aber erheblich weniger als die 81%, die die Statistiker kurz nach der Finanzkrise im Jahr 2010 gemessen haben.