Deutsche Industrieaufträge brechen ein

(Reuters) Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine für die deutsche Konjunktur werden zunehmend in den Daten sichtbar: Nach Exporten und Einzelhandelsumsätzen fielen im ersten Monat nach Kriegsbeginn auch die Industrieaufträge. Die Unternehmen sammelten im März vor allem wegen eines schwachen Auslandsgeschäfts 4,7% weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist der stärkste Einbruch seit Oktober 2021, der zudem mehr als viermal so stark ausfiel wie von Ökonomen vorhergesagt. Bereits im Februar waren die Bestellungen geschrumpft, mit minus 0,8% allerdings weit weniger.

«Damit zeigt sich im ersten Monat des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bereits ein deutlicher Effekt der gestiegenen Unsicherheit auf die Nachfrage», kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die Entwicklung im März. Eine rasche Besserung wird nicht erwartet. «Der Ausblick für die nächsten Monate fällt derzeit gedämpft aus», so das Haus von Ressortchef Robert Habeck.

Sommer wird zur Durststrecke

Das sehen Ökonomen ganz ähnlich. «Die Sommermonate werden für die deutsche Volkswirtschaft vermutlich zu einer Durststrecke werden, die Belastungen sind gegenwärtig zu gross», sagte der Chefvolkswirt der VP Bank (VPBN 93.60 +2.86%), Thomas Gitzel. «Eine Rezession wird immer wahrscheinlicher.» Diese konnte im ersten Quartal mit einem Wirtschaftswachstum von 0,2% noch knapp vermieden werden. Wie es nun weitergeht, hängt entscheidend vom Krieg ab. «Je länger der Ukraine-Krieg dauert, desto mehr werden Auftragsstornierungen folgen», warnte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Alexander Krüger.

Dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge hat sich der Warenverkehr im April in zahlreichen Volkswirtschaften zumindest stabilisiert. «Die ersten Schockwellen der russischen Invasion in der Ukraine für den globalen Warenaustausch sind offenbar verdaut, und die Handelsdaten im April stabilisieren sich», sagte IfW-Experte Vincent Stamer. «Fast alle wichtigen Volkswirtschaften können Zuwächse oder zumindest eine Seitwärtsbewegung erwarten.»

Auslandsgeschäft schwächelt

Der Rückgang der Industrieaufträge im März ist insbesondere auf deutlich geringere Auslandsaufträge zurückzuführen: Deren Volumen fiel um 6,7% niedriger aus als im Februar. Dabei nahm das Neugeschäft ausserhalb der Eurozone um 13,2% ab, das aus der Währungsunion wuchs hingegen um 5,6%. Die Inlandsaufträge sanken um 1,8%. Besonders Investitionsgüter wie Maschinen, Fahrzeuge und Anlagen waren weniger gefragt, weil sich Unternehmenskunden mit größeren Ausgaben derzeit zurückhalten: Hier brach die Nachfrage um 8,3% ein.

Viele Industriebetriebe berichten derzeit von Engpässen, die sich seit der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar teils noch verschärft haben: Drei von vier Firmen klagten im April über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen, wie das Ifo-Institut bei seiner Unternehmensumfrage herausfand. Zu schaffen macht der Wirtschaft zudem die Corona-Krise bei ihrem wichtigsten Handelspartner China, die etwa die Finanzmetropole Shanghai in einen wochenlangen Lockdown geschickt hat. «Die neuen Verwerfungen in der Lieferkette in China werden in den kommenden Monaten den Druck auf die Aufträge und damit auf die gesamte Wirtschaft erhöhen», sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski.