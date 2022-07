Deutsche Inflationsrate auch im Juli leicht zurückgegangen

(Reuters) Die Inflation in Deutschland hat im Juli den zweiten Monat in Folge nachgelassen. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 7,5% mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 7,4% gerechnet nach 7,6% im Juni.

Das Ifo-Institut geht auf Basis einer Unternehmensumfrage davon aus, dass der Hochpunkt der Inflation voraussichtlich erreicht sein dürfte. LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch ist sich da nicht so sicher: «Ich würde noch nicht so weit gehen, dass wir den Hochpunkt erreicht haben.» Es sei beispielsweise noch völlig unklar, wie sich die Energiekosten für die Verbraucher entwickelten. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sind die Preise für Energie, Rohstoffe und Nahrungsmittel teils kräftig gestiegen.

Weitere Ökonomen-Stimmen zum leichten Rückgang der deutschen Inflation

Alexander Krüger, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: «Der Inflationsdruck ist derart massiv, dass entlastende Effekte gar nicht sichtbar werden. Eine Trendwende ist weiterhin nicht in Sicht. Ob der Inflationsgipfel tatsächlich hinter uns liegt, ist deshalb sehr fraglich. Da noch schärfere Gaslieferengpässe drohen, bleiben die inflationären Aufwärtsrisiken gross.»

Marco Wagner, Commerzbank: «Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juli erwartungsgemäss leicht von 7,6% auf 7,5% zurückgegangen. Dämpfend wirkt das Wegfallen der EEG-Umlage. Allerdings dürfte die Teuerungsrate im September wieder einen Sprung nach oben machen, wenn das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt auslaufen. Der unterliegende Inflationsdruck bleibt angesichts weiter bestehender Material- und Lieferengpässe hoch. Nach den heute veröffentlichten Daten dürfte die Inflationsrate für den Euroraum im Juli weiter leicht auf 8,7% gestiegen sein.»

Thomas Gitzel, VP Bank: «Der Inflationsausblick bietet positive und negative Aspekte. Zu den positiven Aspekten zählt, dass die Ölpreise seit Mitte Juni im Trend fallen. Auch Metallpreise sind zuletzt im Rückwärtsgang gewesen. Das wird positive Wirkung auf Ebene der Erzeugerpreise zeigen. In weiterer Folge färbt dies dann auch positiv auf die Konsumentenpreise ab. Zu den negativen Aspekten gehört, dass Gas- und Strompreise regelrecht nach oben schiessen. Auch wenn der Griff zum Zapfhahn an der Tankstelle nicht mehr ganz so stark schmerzt, die Anpassung der Strom- und Gasabschläge steht erst noch bevor. Während also auf der einen Seite der Preisdruck abnimmt, steigt er auf der anderen Seite stark an. In der Summe spricht dies für keine nachhaltige Entspannung an der Inflationsfront. Die EZB wird deshalb trotz steigender Rezessionsgefahren vorerst an ihrem geldpolitischen Straffungskurs festhalten müssen. Die Leitzinsen werden auf den kommenden Notenbanksitzungen weiter erhöht und dürften zum Ende des Jahres auf 1,5% steigen.»

Friedrich Heinemann, ZEW: «Neun-Euro-Ticket und Benzinpreisbremse dämpfen derzeit den Inflationsdruck. Im Herbst werden hingegen wieder starke Nerven bei den Inflationsstatistiken gefragt sein. Wenn Menschen wieder normale Preise im ÖPNV zahlen und der Benzinpreis erneut in Richtung zwei Euro schnellt, springt auch die Inflationsrate nach oben. Dennoch ist es richtig, diese Instrumente auslaufen zu lassen, die in ihrer Bekämpfung der Inflationsfolgen viel zu ungenau sind und unnötig grosse Löcher in den Bundeshaushalt reissen. Im Herbst werden ausserdem viele Jahresverträge der Strom- und Gaslieferanten zu massiv erhöhten Bezugspreisen erneuert. Das wird zu einer neuen Inflationsspitze führen.»

Michael Heise, HQ Trust: «Es ist zwar ein Lichtblick, dass der sehr hohe Anstieg der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte seit Mai (33,6%) leicht rückläufig ist und auch Vorleistungsprodukte für die Industrie in den letzten Monaten wieder etwas günstiger geworden sind, aber dies wird die Verbraucherpreise kurzfristig kaum dämpfen. Im September dürften die Verbraucherpreise um über 8% im Vorjahresvergleich steigen, wenn die staatlichen Entlastungsmaßnahmen wie Tankrabatt und 9 Euro-Ticket auslaufen. Verbraucher müssen daher bis zum Herbst mit hohen Inflationsraten rechnen. Grössere Entlastungen bei den Energiepreisen sind nicht in Sicht, da Russland durch reduzierte Gaslieferungen Unsicherheit schürt und damit nicht nur die Preise von Gas, sondern auch von anderen Energieträgern wie Öl oder Kohle (ATW 386.00 +2.66%) erhöht, die wegen der Gasknappheit und der Einsparbemühungen stärker nachgefragt werden.»

Ulrich Kater, Dekabank: «Vor dem Winter wird es kaum Entspannung bei der Inflation geben. Die russischen Liefereinschränkungen haben den Erdgaspreis nochmals angehoben. Die geplante Erdgas-Umlage wird zwar in den kommenden Monaten die Inflation weiter leicht erhöhen. Damit werden aber nur die ohnehin noch zu erwartenden Überwälzungen der hohen Erdgaspreise in Deutschland etwas vorgezogen. Dies schafft bessere Voraussetzungen dafür, dass sich die Inflation im kommenden Jahr beruhigt.»

Fritzi Köhler-Geib, KFW: «Der Inflationsdruck bleibt hoch und eine Trendwende weiter auf sich warten. Vielmehr dürfte die Inflationsrate nach dem Sommer nochmals zulegen, denn die aktuellen Entlastungsmassnahmen wie das 9-Euro-Ticket laufen dann aus und ab Oktober können die stark gestiegenen Gaspreise unmittelbar an die Endkunden weitergegeben werden. Die geopolitische Unsicherheit und das Risiko eines vollständigen Gaslieferstopps hängen zudem wie ein Damoklesschwert über den kommenden Monaten. Für die EZB heisst das, der Inflationsbekämpfung oberste Priorität einzuräumen. Dies hat sie auch mit dem ersten Zinsschritt von 50 Basispunkten signalisiert. Wichtig ist es nun, dass die EZB hier nachhaltig weiter liefert, um die Inflationserwartungen dauerhaft bei 2% zu verankern.»