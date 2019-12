Deutsche Industrieproduktion sinkt überraschend

(Reuters) Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Oktober überraschend den zweiten Monat in Folge gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,7 % weniger her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Das ist der grösste Rückgang seit einem halben Jahr.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Wachstum von 0,1 % gerechnet, nach einem Rückgang 0,6 % im September. «Die Konjunkturschwäche in der Industrie hält an», betonte das Ministerium. Die Entwicklung bei Aufträgen und Geschäftserwartungen deute aber darauf hin, «dass sich in den kommenden Monaten eine Stabilisierungstendenz ergeben könnte».

In der exportabhängigen Industrie allein wurde die Erzeugung im Oktober um 1,7 % heruntergefahren. Sie wird von der mauen Weltkonjunktur, Handelskonflikten und Unsicherheiten rund um den Brexit belastet, hinzu kommen hausgemachte Probleme der Autobranche. Die Industrie steckt daher in der Rezession fest. Die Energieerzeugung legte hingegen im Oktober um 2,3 % zu. Die Bauproduktion wurde um 2,8 % gedrosselt.