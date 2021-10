Deutsche Regierung senkt Wachstumsprognose

(Reuters) Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier muss seine letzte Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft deutlich nach unten korrigieren. Dieses Jahr dürfte es nur noch zu einem Plus von 2,6% reichen statt der im Frühjahr in Aussicht gestellten 3,5%. Der CDU-Politiker bestätigte damit am Mittwoch in Berlin einen Reuters-Bericht vom Dienstag. Nächstes Jahr dürfte die Wirtschaft dafür um 4,1% zulegen, das sind 0,5 Punkte mehr als bislang gedacht. Für 2023 wird mit 1,6% gerechnet.

«In diesem Jahr kommt es angesichts der aktuellen Lieferengpässe und weltweit hoher Energiepreise nicht zum erhofften Schlussspurt», sagte Altmaier. 2022 werde die Wirtschaft aber deutlich an Fahrt aufnehmen. Das wäre eine gute Nachricht für die neue Bundesregierung, über die SPD, Grüne und FDP momentan verhandeln. Sie ist dringend auf steigende Steuereinnahmen angewiesen, um zusätzliche Investitionen für Klimaschutz und Digitalisierung zu stemmen.

Die konjunkturelle Lage sei momentan zweigeteilt, so Altmaier. Die Dienstleister profitierten vom Impffortschritt. Der private Konsum sei einer der Treiber der Erholung von der Corona-Krise. Dagegen spüre die Industrie die Knappheit bei Vorprodukten. Das bremse die Industrie im zweiten Halbjahr 2021 aus. Sobald sich die Lieferengpässe auflösten, sollte es 2022 aber zu Aufholeffekten kommen.

Altmaier hatte die Wachstumsprognose für 2021 zuletzt Ende April wegen stark anziehender Exporte angehoben und sich danach im Sommer noch optimistisch geäussert, womöglich sei sogar ein noch etwas stärkeres Wachstum drin.