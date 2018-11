Deutsche Wirtschaft schrumpft erstmals seit 2015

(Reuters) Die Wirtschaft in der Eurozone ist so langsam gewachsen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen Juli und September nur noch 0,2% zum Vorquartal zu, das Wachstum halbierte sich damit zum Frühjahr, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte.

Vor allem das Schwächeln Deutschlands als grösste Volkswirtschaft im Währungsraum bremste die gesamte Dynamik: Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal erstmals seit dreieinhalb Jahren geschrumpft. Das BIP fiel von Juli bis September 0,2% zur Vorperiode, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer Schätzung mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,1% gerechnet. Das ist das erste Minus seit Anfang 2015. Noch im zweiten Quartal hatte Europas grösste Volkswirtschaft um kräftige 0,5% zugelegt.

Ausschlaggebend für die Flaute dürften die Probleme der Autoindustrie bei der Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP gewesen sein, wegen der die Unternehmen ihre Produktion deutlich herunterfahren mussten. Experten rechnen im laufenden Schlussquartal wieder mit einem Wachstum.

Grössere Sprünge sehen sie aber vorerst nicht. Die Wirtschaftsweisen senkten auch wegen des schwachen Sommerquartals ihre Prognose für das Wachstum im zu Ende gehenden Jahr auf 1,6%. 2019 soll es sogar nur zu 1,5% reichen. Das Expertengremium ist damit pessimistischer als die Bundesregierung, die für beide Jahre 1,8% voraussagt.