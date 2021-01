Deutsche Wirtschaft wächst Ende 2020

(Reuters) Trotz neuer Beschränkungen infolge der zweiten Corona-Welle ist die deutsche Wirtschaft Ende 2020 überraschend das zweite Quartal in Folge gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Oktober bis Dezember um 0,1% zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einer Stagnation gerechnet. Im vorangegangenen Sommerquartal hatte es zu einem Rekordwachstum von 8,5% gereicht, das allerdings auf den nie dagewesenen Einbruch von 9,7% im Frühjahr folgte. Die Bundesregierung hatte im November wegen steigender Infektionszahlen erneut die Schliessung von Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen veranlasst, später kamen Einzelhandelsgeschäfte hinzu. «Davon war besonders der private Konsum betroffen, während die Warenexporte und die Bauinvestitionen die Wirtschaft stützten», so das Statistikamt.

2020 insgesamt schrumpfte Europas grösste Volkswirtschaft um 5,0%. Damit bestätigte das Statistikamt eine frühere Schätzung. Es war der grösste Einbruch seit der Finanzkrise 2009, als die Wirtschaftleistung um 5,7% schrumpfte. Die Bundesregierung rechnet damit, dass es in diesem Jahr zu einem Wachstum von 3% reichen wird. Das Vorkrisenniveau soll allerdings erst Mitte 2022 wieder erreicht werden.

Nur Momentaufnahme

«Die Wirtschaft hat der Corona-Pandemie ein Stück weit die lange Nase gezeigt», sagte der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger, zum Mini-Wachstum Ende 2020. «Der halbwegs versöhnliche Jahresabschluss ist jedoch nicht mehr als eine Momentaufnahme.» Viele Experten gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden ersten Quartal wegen der inzwischen verschärften und verlängerten Lockdown-Massnahmen schrumpfen wird. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet mit einem Rückgang von knapp 2%.

Verglichen mit anderen europäischen Ländern kam Deutschland im vergangenen Jahr wirtschaftlich noch gut davon. Das französische Bruttoinlandsprodukt brach im Corona-Jahr 2020 um 8,3% ein, die spanische um 11,0%. Die weltgrösste Volkswirtschaft USA meldete ein Minus von 3,5%, während die Nummer zwei China dagegen ein Wachstum von 2,3% verzeichnete.