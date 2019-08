Deutscher Staat verhindert stärkeren Wachstumseinbruch

Der Staat hat in Deutschland erheblich dazu beigetragen, dass die Wirtschaftsleistung nicht stärker schrumpft als bekannt. Ohne die öffentlichen Ausgaben für Investitionen und Konsum wäre das Bruttoinlandprodukt (BIP) im zweiten Quartal bereits um 0,3% geschrumpft, wie tiefere Details des Wachstums zeigen. Dank der staatlichen Ausgaben kam Deutschland aber auf ein Minus von nur 0,1%. Das Statistikamt Destatis in Wies­baden veröffentlichte am Dienstag die Detailergebnisse für das zweite Quartal.

Die neusten Zahlen machen deutlich, dass die deutsche Wirtschaft bereits in die Rezession gerutscht ist, auch wenn sich der Abschwung bislang nicht am Arbeitsmarkt zeigt. Die neuesten Umfrageergebnisse des Ifo-Instituts vom August zeigen allerdings, dass bislang keine Wende zum Besseren erkennbar ist. Im Gegenteil: Die Rezession in der Industrie zieht mittlerweile auch den weitaus grösseren Dienstleistungssektor runter. Darauf hatten bereits die Daten der EU-Kommission vom Juli hingewiesen, die eine sinkende Auslastung im Servicesektor zeigten.