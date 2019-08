Deutschland belastet die Eurowirtschaft

Die grösste Volkswirtschaft in der Eurozone, Deutschland, steuert in diesem Sommer auf das zweite Quartal in Folge mit schrumpfender Wirtschaftsleistung zu. Nach gängiger Definition von Volkswirten wäre dies bereits eine Rezession. Solange sich der Abschwung aber nicht auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht, reden Ökonomen auch gerne von einer technischen Rezession. Alarmierend ist dabei, dass die Schwäche in Deutschland längst auf andere Volkswirtschaften in der Nachbarschaft, darunter auch die Schweiz, ausstrahlt. Und das könnte sich im zweiten Halbjahr 2019 noch verschärfen.

In ganz Europa stehen vor allem die Dienstleister im Blickpunkt. Sie hatten noch bis in das Frühjahr hinein ihre Kapazitäten gut ausgelastet und damit die Schwäche in wichtigen exportabhängigen Industriezweigen ausgeglichen. Dies beginnt sich nun zu ändern. Besonders wichtig für den Konjunkturverlauf im Währungsraum ist die deutsche Volkswirtschaft; nicht nur, weil sie die grösste des Kontinents ist, sondern weil sie im Zentrum vieler Zulieferketten steht. Neben den USA und China ist Deutschland einer der drei wichtigsten Wertschöpfungsknoten der Weltwirtschaft.