Deutschland drängt auf schnelle Einigung zum EU-Fonds

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bringt es am Montag noch einmal auf den Punkt. «Ich vermag heute nicht zu sagen, ob wir schon am Freitag oder Sonnabend zu einer Einigung kommen werden, aber gut wäre es für Europa auf jeden Fall», sagt sie nach einem Treffen mit Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Deutschland hat seit Anfang Juli die Ratspräsidentschaft inne und muss zwischen den Fronten in der EU vermitteln, wenn am Wochenende um den Wiederbelebungsfonds gerungen wird. Merkel: «Die Aufgabe ist riesig, und deshalb muss die Antwort auch gross sein.»

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.