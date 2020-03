Deutschland: Geschäftsklima bricht ein

(Reuters) Die Coronavirus-Krise schürt in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft die Furcht vor einer kräftigen Rezession. Die Stimmung der befragten Manager fiel im März auf den tiefsten Stand seit Mitte 2009, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank nach vorläufigen Ergebnissen auf 87,7 Punkte, nach 96,0 Zählern im Februar. «Die deutsche Wirtschaft stürzt in die Rezession», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. «Insbesondere die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden Monate verfinsterten sich wie nie zuvor.» Auch die Einschätzungen zur Lage seien deutlich gefallen. «Die Inkubationszeit ist vorüber, das Virus hat Deutschland voll im Griff», sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex auf den niedrigsten Stand seit August 2009 gefallen. «Einen stärkeren Rückgang gab es im vereinigten Deutschland noch nie», betonte Fuest. Der Rückgang der Erwartungen sei mit Blick auf 70 Jahre Umfragen in der Industrie historisch einmalig. Im Dienstleistungssektor sei der Geschäftsklimaindikator so stark gefallen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung 2005.

Wegen der weltweiten Auswirkungen des Coronavirus befürchten die meisten Ökonomen 2020 für die exportlastige deutsche Wirtschaft einen deutlichen Konjunktureinbruch. In der Finanzkrise 2009 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um fast 6% eingebrochen. Im schlimmsten Fall könnte das BIP laut Ifo-Institut auch 2020 so stark schrumpfen. Aber auch im besten Falle dürfte die Wirtschaftskraft noch um 1,5% nachlassen.

Damit wird die Wachstumsrate im Vergleich zu einer Situation ohne Ausbruch der Corona-Krise um fast 3 Prozentpunkte zurückgenommen. Während es im ersten Quartal infolge des starken Jahresauftaktes noch zu einem leichten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts kommen dürfte, wird die Krise ihre volle Wirkung im zweiten Quartal entfalten und zu einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 4,5% führen.

Notenbanken aus aller Welt greifen der Wirtschaft in der Viruskrise derzeit unter die Arme. So legt die Europäische Zentralbank (EZB) ein Notfallprogramm mit umfassenden Anleihenkäufen von 750 Mrd. € auf.

Das Ifo will die endgültigen Ergebnisse seiner monatlichen Umfrage unter 9000 Unternehmen am 25. März bekanntgeben. «Angesichts der ungewöhnlichen Lage» wegen der Virus-Pandemie legten die Münchner Forscher nun erstmals seit Beginn der Erhebung 1949 vorläufige Daten vor. Für das Geschäftsklima werden Manager aus Industrie, Dienstleistungssektor, Baubranche sowie Gross- und Einzelhandel gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen.