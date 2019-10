(Reuters) Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober überraschend stabilisiert. Das Barometer für das Geschäftsklima verharrte auf dem Vormonatswert von 94,6 Punkten, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang auf 94,5 Punkte gerechnet. «Die deutsche Konjunktur stabilisiert sich», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage pessimistischer als zuletzt, ihre Aussichten für die kommenden sechs Monate hingegen besser.

«Die Stagnation des Geschäftsklimas bei gleichzeitig etwas weniger pessimistischen Erwartungen ist eine willkommene Versicherung, dass die deutsche Wirtschaft nicht ins Bodenlose stürzt», sagte der Ökonom Klaus Borger von der staatlichen Förderbank KfW. Als positives Signal gilt zudem, dass im Verarbeitenden Gewerbe der Abwärtstrend vorerst gestoppt wurde. Die Stimmung hellte sich auf. Dies war laut Ifo auf merklich weniger pessimistische Erwartungen der Industriefirmen zurückzuführen. «Vielleicht ist das jetzt der Beginn der Bodenbildung», sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe. Für das vierte Quartal erwartet das Münchner Institut nun, dass es konjunkturell wieder aufwärtsgeht und die Wirtschaftsleistung leicht zulegen wird.

Diese ist nach Ansicht der Bundesbank möglicherweise auch im dritten Quartal geringfügig gesunken. Falls die Prognose zutreffen sollte, steckt die Wirtschaft in einer sogenannten technischen Rezession – also zwei Quartale in Folge mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt (BIP). Denn im Frühjahr war das BIP bereits um 0,1% zurückgegangen. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Wachstum von 0,5%. Vor allem die Industrie leidet unter den internationalen Handelskonflikten.