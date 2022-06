Deutschland ruft Alarmstufe des Gas-Notfallplans aus

(Reuters) Angesichts des Rückgangs der Gas-Lieferungen aus Russland hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Stufe das Notfallplans Gas aktiviert. «Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung», sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. «Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.» Die Versorgungssicherheit sei aber aktuell gewährleistet. Trotz der Alarmstufe setzt die Bundesnetzagentur die Preisanpassungsklausel vorerst nicht in Kraft. Diese würde es den Energieversorgern erlauben, höhere Einkaufspreise für Erdgas (NG 6.83 -0.09%) direkt an die Kunden weiterzureichen. Habeck kündigte an, die Bundesregierung werde über weitere Entlastungen von Geringverdienern beraten.

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erklärte via Twitter (TWTR 38.53 -0.98%), seine Behörde stelle noch nicht eine «erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen» fest, die laut Energiesicherungsgesetz Voraussetzung für die Preisklausel wäre. «Somit tritt keine Preisanpassung in Kraft», erklärte Müller.

Ziel-Speicherstände nicht ohne Zusatzmassnahmen erreichbar

Habeck begründete die Alarmstufe mit der Kürzung der russischen Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream I und das hohe Preisniveau am Gasmarkt im Zuge des Kriegs in der Ukraine. Bei den derzeitigen Gasflüssen sei die geplante Befüllung der Gasspeicher bis zum 1. November auf 90% ohne zusätzliche Maßnahmen nach Berechnungen der Bundesnetzagentur nicht mehr erreichbar. «Wir müssen alles daran setzen, dass wir mit vollen Speicherständen in den Winter gehen», sagte Habeck. Er warb um Verständnis. Es sei Sommer, und nach einer langen Pandemiezeit wollten die Menschen «ohne politische Trübsal im Kopf» den Sommer genießen: «Aber der Winter wird ja kommen.»

Die Alarmstufe bringt noch keine staatlichen Eingriffe in den Gasmarkt. Der Markt sei noch in der Lage, die Mengen zu besorgen, die benötigt würden zur Versorgungssicherheit und für eine moderate Befüllung der Speicher, sagte Habeck. Die Ausrufung der Alarmstufe ist aber auch eine Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne der Bundesregierung, dass vermehrt Kohle-Kraftwerke wieder ans Netz geholt werden, um Erdgas bei der Stromproduktion einzusparen. Das entsprechende Gesetz soll am 8. Juli den Bundesrat passieren. Habeck sagte, die Kraftwerksbetreiber bereiteten sich bereits darauf vor, dann in zweieinhalb Wochen Kohle-Kraftwerke aus der Reserve zu holen.

Eine weitere Entlastung des Gasmarkts erhofft sich die Regierung auch durch eine neue Auktionsplattform, auf der industrielle Großkunden Gasmengen anbieten könnten, die sie nicht benötigen. Dies soll im Sommer wirksam werden.

Der Wirtschaftsminister kündigte Beratungen der Bundesregierung über weitere Entlastungen von Geringverdienern an. Es sei «Aufgabe der nächsten Wochen», das zu analysieren und dort Unterstützung zu schaffen. Die Bundesregierung werde nicht alles auffangen können: «Wo schon jetzt jeder Cent zweimal umgedreht werden muss und die Angst vor der nächsten Heizkostenrechnung umgeht, müssen wir helfen.»

Preisanpassungsklausel vorerst nicht aktiviert

Die Alarmstufe ist die zweite von drei Eskalationsstufen des Notfallplans Gas. Die entsprechende Verordnung wurde erstmals nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aktiviert. Habeck hatte am 30. März die Frühwarnstufe ausgerufen.

Anders als die Frühwarnstufe könnte die Alarmstufe für Unternehmen und Verbraucher erhebliche Konsequenzen mit sich bringen, wenn Versorger ihre höheren Einkaufspreise direkt an ihre Kunden weiterreichen könnten.Read full story Dafür war im Energiesicherungsgesetz im Mai eine neue Preisanpassungsklausel geschaffen worden. Das ist aber kein Automatismus. Sie muss zuvor förmlich von der Bundesnetzagentur aktiviert werden.

«Wir wollen den Markt weiter beobachten», begründete Habeck den Verzicht auf die Aktivierung der Preisanpassungsklausel. Es gebe ja bereits Preissteigerungen für Verbraucher.

Die Alarmstufe bringt noch keine staatlichen Eingriffe in den Gasmarkt. Erst mit der Notfallstufe als letztem Schritt der Eskalationsleiter würde die Bundesnetzagentur in einer Gasmangellage zuteilen, wer noch Gas bekommt. Private Haushalte sind besonders geschützt und sollen möglichst lange versorgt werden. Die Industrie müsste sich dann auf Kürzungen einstellen.