Deutschland: «Wir legen gleich alle Waffen auf den Tisch»

(Reuters) Die Bundesregierung hat von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Unternehmen unbegrenzte Hilfen zugesagt. «Wir tasten uns nicht ran. Wir legen gleich alle Waffen auf den Tisch», sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Freitag in Berlin. Es geht dabei vor allem um Kreditgarantien durch die staatliche Förderbank KfW sowie steuerliche Hilfen. «Wir kleckern nicht, wir klotzen.» Das werde den Staat am Ende «zig Milliarden» kosten, unklar sei noch die ganaue Summe.

Es könne aber auch noch mehr geben, ergänzte Scholz. «Wir haben noch etwas in der Hinterhand», so der SPD-Politiker mit Blick auf ein mögliches Konjunkturprogramm. Auch staatliche Beteiligungen an Unternehmen seien nicht auszuschliessen.