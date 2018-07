Deutschlands Aufschwung geht weiter – wenn auch schwächer

Die deutsche Wirtschaft ist in insgesamt guter Verfassung. Die Auftragsbücher bleiben gut gefüllt, die Kapazitäten über normal ausgelastet, die Beschäftigung und die privaten Einkommen steigen. Doch der Aufschwung in Deutschland ist nach neun Jahren in seiner Spätphase angekommen. Zwar scheint kein Absturz zu drohen, aber der Schwung lässt nach.

Clemens Fuest, Chef des Ifo-Instituts, konstatiert: «Zu den wenigen Gewissheiten gehört, dass der Aufschwung nicht ewig dauert.» Wirtschaftliche und geopolitische Risiken wie der Brexit, protektionistische Tendenzen aus den USA und die Politik in Spanien und Italien lassen die Unternehmen schon vorsichtiger agieren.