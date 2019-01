Deutschlands Konjunkturängste sind nur teilweise berechtigt

Der Schock sitzt tief: Deutschlands Bruttoinlandprodukt ist, nach sehr gutem Wachstum im ersten Halbjahr 2018, im dritten Quartal geschrumpft (–0,2% zum Vorquartal). Ein Ausrutscher? Nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung dürfte das BIP im letzten Quartal 2018 wieder 0,3% gestiegen sein.

Wesentlichen Anteil am Rückgang hatten Produktionsstopps in der Autoindustrie. Verzögerungen bei der Zertifizierung wegen des neuen Abgasprüfstandards behinderten die Fertigung, was das BIP 0,3 Prozentpunkte kostete. Der Präsident des Sachverständigenrats Christoph Schmidt erwartet keinen raschen Aufholprozess, weil die Kapazitäten ausgelastet sind.