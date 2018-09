Deutschlands Zweiparteiensystem verdämmert

Unerhörtes ereignet sich in Berlin: Die Fraktion der CDU/CSU setzt der Kanzlerin einen Fraktionschef vor die Nase, den nicht sie erwählt hat. Merkel scheut in Partei und Fraktion «Kampfwahlen» seit jeher und zieht Krönungsmessen vor, womit sie auf der deutschen Politikszene jedoch nicht allein ist: Geschlossenheit nach aussen ist alles. Im März 2017 übrigens wurde Martin Schulz vom SPD-Parteitag mit 605 von 605 Stimmen zum Chef gewählt – 100% schaffte früher vielleicht Enver Hoxha in Albanien.

Auch wenn der neue CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, der nun überraschend Merkels Paladin Volker Kauder gestürzt hat, gleich besänftigend sagte, zwischen ihn und die Kanzlerin passe «kein Blatt Papier» (was man sich nicht bildlich vorstellen mag), ist die Botschaft eindeutig: Es gärt auf den Hinterbänken. Die Schmierenkomödie um die «Affäre Maassen» hat offenkundig vielen Unionsabgeordneten die letzte Hemmung vor der Ungeheuerlichkeit genommen, für einmal nicht nibelungentreu der Leithammelin hinterherzutrotten.

Vor Wahlschlappen

Dieses Lebenszeichen kommt spät, vielleicht zu spät. Am 14. Oktober wird der Landtag in Bayern gewählt, am 28. derjenige in Hessen. Die Demoskopen – deren Eingeweideschau freilich immer mit Skepsis aufzunehmen ist – sagen der CSU, die einst quasi synonym war mit Bayern, und der in Hessen zusammen mit den Grünen regierenden CDU bittere Niederlagen vorher. Dass es in diesem Fall in den Unionsreihen erst recht rumoren wird, nicht nur in der bayrischen Schwesterpartei, liegt auf der Hand. Im Dezember wird die CDU in Hamburg ihren Parteitag durchführen – vielleicht kommt es ja mal zu einer «Kampfwahl» ums Präsidium statt zu einer untertänigen Huldigung an das seit 2000 die Partei führende Matronat.

Der SPD, Juniorpartnerin in der grossen Koalition, wird es voraussichtlich in beiden Ländern ebenso schlecht ergehen wie den Unionsparteien. Die Sozialdemokraten haben sich vom Debakel in der Bundestagswahl von vor einem Jahr nicht erholt, im Gegenteil, und ihre Spitzenfrau Andrea Nahles machte in der angeführten Causa Maassen eine miese Figur. In München wie in Wiesbaden wird die Alternative für Deutschland (AfD) ins Parlament einziehen, im Maximilianeum womöglich als drittgrösste Kraft, nach Christsozialen und Grünen, doch vor der SPD oder nahezu gleichauf.

Wie die «GroKo» in Berlin, die – wenigstens aus alpin-nüchterner Fernsicht – bereits nach nur gut einem halben Jahr abgewirtschaftet wirkt, nach den erahnbaren Wählerwatschen weitermachen kann oder will, ist ein Rätsel. Die beiden bzw. drei Koalitionspartner werden den einzigen konsequenten Schritt, Neuwahlen nämlich, fürchten wie der Teufel das Weihwasser – mit gutem Grund. Merkels Naturell ist ohnehin legendär sesshaft. Denkbar also, dass CDU, CSU und SPD weiterwursteln.

Doch wie lange? Selbst wenn die Regierung die Wahlen in Bayern und Hessen überstehen sollte: Im Mai 2019 folgen die Wahlen zum EU-Parlament, die ein (Un-)Zufriedenheitsindikator sein werden, im Herbst dann Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Dort dürfte die AfD nahe an die Union heranrücken, und die SPD wird froh sein müssen, knapp zweistellig zu bleiben. Das sieht nach delikater Koalitionsbildung aus. Sollte die Union dort aus purer arithmetischer Not gar mit der Linken anbandeln, wird das der AfD sogar noch weiterhelfen.

Manche Granden von Union und Sozialdemokratie machen sich dieser Tage Mut mit der Beschwörung, die AfD werde sich von selbst erledigen, wie andere frühere Phänomene auch, die Piraten etwa, die Republikaner, die Schill-Partei oder die NPD. Doch das wirkt eher wie das berühmte Pfeifen im Walde. Die Union unter Merkel hat den nationalkonservativen Flügel geräumt, was ihr unter Kohl, Strauss usf. nicht passiert wäre. Dort ist eine Repräsentationslücke entstanden, die nun die AfD zu füllen sich bemüht, mit beachtlichem Erfolg. Was aber keineswegs heisst, dass sie tatsächlich besser regieren würde als das ermüdete Establishment – wenn sie denn dürfte. Doch einstweilen will keine andere Partei mit der AfD koalieren.

Den Auslöser zum Aufstieg der AfD gab natürlich Merkels «Willkommenspolitik» anno 2015, die fatalerweise just zu Zeiten eines nahezu monochromen, halblinks-mainstreamigen Bundestags aus dem Kanzleramt verordnet und im Parlament akklamiert statt debattiert wurde: eine Mitte-links stehende Union, annähernd deckungsgleiche SPD, weiter links Grüne und Linke. Rechts von der Mitte: nichts. Die Liberalen, in Deutschland traditionell ein Randprogramm, hatten 2013 die 5%-Hürde verfehlt. Konservative gab es vielleicht noch in der CSU, doch man sah und hörte sie nicht, und wenn, dann liessen sie starken Worten schwache Taten folgen, siehe Horst Seehofer.

Die neue Kraft AfD pauschal als Neonazis abzuqualifizieren, ist allzu bequem, selbst wenn es in AfD-Kreisen dem einen oder anderen zwischen Maas und Memel bräunlich ums Gemüt werden sollte (dass es in den Reihen der beinahe schon salonfähigen «Linken» DDR-Nostalgiker gibt, scheint weniger oder gar nicht mehr zu stören). So simpel werden die Altparteien den unerwünschten Neuling nicht los. Bloss «gegen rechts» zu wettern, mitunter schier hysterisch, reicht nicht. Selbstkritik muss schon sein, sogar viel.

Wann auch immer die nächsten Bundestagswahlen stattfinden werden: Sie dürften Epochales bringen, nämlich den Verlust der Mehrheit von Union und Sozialdemokraten addiert. Die Union erreichte 2013 ansehnliche 41,5%, vor einem Jahr nur noch 32,9%: Kanzlerin Merkel ist eine regierende Wahlverliererin. Die SPD verlor ebenso, sie schrumpfte unter der hundertprozentigen Fehlbesetzung Schulz von 25,7 auf 20,5%.

Establishment abserviert

Nun müssen die beiden vor lauter Pragmatismus entprofilierten, abgekämpften, personell ausgedünnten «Volksparteien», denen das Wahlvolk davonläuft, fürchten, unter 30 bzw. gar unter 20% abzusacken. Manche Umfragen sehen die AfD bundesweit gleichauf mit der SPD – Momentaufnahmen, gewiss, und mit grosser Unsicherheit behaftet, doch darauf zu wetten, dass da in zwei, drei Jahren nichts mehr sein wird, ist «nicht hilfreich», um für einmal Merkel-Undeutsch zu verwenden.

Wahrscheinlicher ist, dass in Deutschland, wenn sich nicht noch wundersame Erneuerungsprozesse vollziehen, wie in anderen europäischen Ländern die bislang tonangebenden Kräfte um die Mitte dezimiert oder abserviert werden. Die Zeit der um kleine Juniorpartner ergänzten Zweiparteiensysteme mit Ablösungsturnus neigt sich dem Ende, nun auch in der vormals so unerschütterlich scheinenden Bundesrepublik.