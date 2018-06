Dialog Semiconductor prüft Übernahme von Synaptics

(Reuters/TR) Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor erwägt eine Übernahme der US-Technologiefirma Synaptics. Die Gespräche und eine umfangreiche Prüfung (due diligence) im Zusammenhang mit einem möglichen Erwerb von Synaptics sollten fortgesetzt werden, teilte der schwäbisch-englisch Chiphersteller am Dienstagabend mit. Ziel sei es, das Wachstum im Bereich Internet der Dinge zu beschleunigen und die Position des Unternehmens auf dem Mobiltelefonmarkt weiter zu stärken. Es bestehe keine Sicherheit, dass eine Transaktion zustande komme.

Ein Kauf würde der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderen Abschlusskonditionen unterliegen. Dialog geht davon aus, dass eine Transaktion in bar bezahlt würde, hauptsächlich finanziert aus Barmitteln und Fremdkapital. Mit einem solchen Deal könnte das im TecDax notierte Unternehmen Experten zufolge seine Abhängigkeit von Apple (AAPL 186.77 0.58%) verringern.

Sollte das Geschäft gelingen, würde Dialog stärker in die Felder der heimischen U-Blox (UBXN 206.4 0.29%) und AMS (AMS 83.56 -1.3%) vorrücken. U-Blox stellt Positionierungs- und Kommunikationschips her, die ebenso im Internet der Dinge eine wichtige Rolle spielen. AMS will in diesem Feld durch Sensoren stärker werden, beispielsweise um Gase zu messen oder die Beleuchtung automatisch zu regeln.