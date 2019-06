Die 4 Treiber der künftigen E-Mobilität – was macht ein Investment so attraktiv?

Spannende wissenschaftliche Fortschritte in Bereichen wie Mobilfunktechnik, wiederaufladbare Energiesysteme und autonome Fahrzeuge werden unser Alltagsleben grundlegend verändern. Diese neue Ära der intelligenten Mobilität und Innovation stellt ein entscheidendes Thema für Anleger dar, die von schon bald allgegenwärtigen Technologien profitieren möchten.

Die Mobilitätsinnovation stellt einen umwälzenden Wandel in der Art und Weise dar, wie Fortbewegungsmittel genutzt, angetrieben und gesteuert werden, und besitzt das Potenzial, die Bereiche Konnektivität und Transportwesen grundlegend umzugestalten. Angesichts des wachsenden Volumens und des zunehmenden Verkehrsaufkommens in städtischen Gebieten könnten disruptive Innovationen wie autonome Elektrofahrzeuge und Ridesharing letztendlich zu einem Rückgang der CO2-Emissionen beitragen, die Sicherheit verbessern und die Art und Weise, wie wir leben und reisen, umgestalten.

In den «intelligenten» Städten der Zukunft könnte die Funktechnik die Konnektivität enorm verbessern und dabei die Kontrolle und Effizienz von allen möglichen Dingen steigern – angefangen bei der Strassenbeleuchtung über die Gesundheitsversorgung bis hin zur Sicherheit im Alltag.

Fortschritte in der Batterietechnologie und der Erzeugung erneuerbarer Energien könnten darüber hinaus die Effizienz der lokalen Stromversorgung steigern und somit zur Entwicklung und Umsetzung neuer umweltfreundlicher intelligenter Verteilernetze beitragen.

Die vier wesentlichen Treiber dieser Entwicklung sind:

Konnektivität

Grosse technische und physikalische Anpassungen der Infrastruktur sind notwendig, um den Übergang zur autonomen Mobilität zu unterstützen. Dies schafft neue Geschäftschancen wie die 5G-Kommunikation der nächsten Generation, Cloud Computing, Datenanalysen und Infotainment.

Autonome Fahrzeuge

Einer der wichtigsten Treiber der Automatisierung ist die Sicherheit. Diese Technologie bietet die einmalige Chance, die weltweit mehr als 1 Million Verkehrstoten im Jahr zu verringern. Autonome Fahrzeuge ermöglichen mehr Verkehr auf denselben Strassen sowie ein effizienteres Fahren mit geringerem Energieverbrauch.

Fahrgemeinschaften

Die innerstädtische Mobilität ist eine grosse Herausforderung; sie kostet die US-Wirtschaft jedes Jahr rund 160 Mrd. US Dollar, nur durch Verkehrsstaus. Neue Technik bietet uns jetzt die Chance, abonnierte Dienstleistungen zu nutzen, dank deren wir uns für jeden Fahrzweck ein anderes Fahrzeug aussuchen können. Derzeit kaufen die Leute noch ein Auto für jeden Fahrzweck, obwohl sie es in der Arbeit oder in den Ferien gar nicht nutzen.

Elektrifizierung

Umweltschutzrechtliche Gesetze und Anforderungen treiben den Wechsel hin zu elektrischen Fahrzeugen voran, weg vom traditionellen Verbrennungsmotor. Die Elektrifizierung und die mit ihr verbundene Batterietechnik reichen aber weit über das Thema Auto hinaus.

Was macht eine Investment für Anleger so attraktiv?

Wachsende städtische Bevölkerung und wachsender ökologischer Druck – Druck auf die Mobilität wegen zunehmender Staus und Umweltverschmutzung.

– Druck auf die Mobilität wegen zunehmender Staus und Umweltverschmutzung. Die Automobilindustrie steht vor radikalen Veränderungen – Neue Technologien führen zu neuen Investmentmöglichkeiten.

– Neue Technologien führen zu neuen Investmentmöglichkeiten. Innovation – verändert die Arbeitsweise von Unternehmen bis hin zu deren Produkten.

