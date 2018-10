Die Abhängigkeit der SNB

Der Auftrag ist in Hongkong klar und in der Schweiz schwammig. Die Hongkonger Notenbank muss ihren Dollar an den Greenback koppeln, das ist alles. Oder zumindest, wie in ihrer Satzung steht, das «übergeordnete Ziel». Mit dem Fixkurs gibt die autonome Sonderverwaltungsregion ihre autonome Geldpolitik auf. Die Zinsen folgen dem amerikanischen Fed, in der Rezession schaut die Notenbank bloss zu.

Die Schweiz will sich nicht an eine Währung binden, auch nicht an den Euro, und gibt der SNB (SNBN 5820 1.75%) ein breiteres Mandat: «Sie gewährleistet die Preisstabilität. Dabei trägt sie der konjunkturellen Entwicklung Rechnung.» Und weiter unten im Gesetz: «Sie trägt zur Stabilität des Finanzsystems bei.» Ein Wechselkurs kommt nicht vor, übergeordnet ist der Konsumentenpreisindex.

Bei dem zweiten und dem dritten Ziel, der Konjunktur und der Finanzstabilität, steuert die Schweiz geradewegs auf ein Problem zu. Darüber hängt das Damoklesschwert des riesigen Devisenbestands. Die SNB ist weniger autonom und näher bei Hongkong, als ihr lieb ist. Und ihre Kritiker stellen implizit das Mandat in Frage.

Ein Abschwung und der Häuserboom

Punkto Inflation ist die Lage entspannt. Der Konsumentenpreisindex ist dort, wo er sein soll, die Teuerung von 1,2% liegt im Zielbereich von 0 bis 2%. Vielleicht haben wir Glück, und das bleibt so. Global bewirkten all die geldpolitischen Massnahmen nur, dass die Inflation von null gegen 2% steige, sagte der britische Ökonom Adair Turner im April 2017 im FuW-Interview. Die Teuerung werde von starken strukturellen Faktoren gedämpft.

In der Schweiz hilft der starke Franken, der die Preise der Importe dämpft. Die Teuerung bleibe sehr moderat, «wir können uns eine expansive Geldpolitik leisten», sagte Nationalbankpräsident Thomas Jordan letzte Woche nach dem jüngsten geldpolitischen Entscheid.

Das trifft zu, ist aber kurzsichtig. Wäre die SNB nämlich frei, so würde sie die Geldpolitik straffen. Der Negativzins passt nicht zur Hochkonjunktur, die das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco letzthin proklamiert hat. Wie will die Nationalbank im nächsten Abschwung denn gegensteuern, was unternimmt sie in einer Rezession?

Im jetzigen Zyklus sei fraglich, ob die Europäische Zentralbank überhaupt eine Zinserhöhung schaffe, warnen die Ökonomen von Bank of America (BAC 29.5 -0.51%). Doch die SNB wagt keinen autonomen Schritt.

Noch weniger als zur Hochkonjunktur passt der Negativzins für den Immobilienmarkt, wo die Ungleichgewichte nicht verschwinden, wie die SNB diagnostiziert. Sie forderte im Juni «gezielte Massnahmen» für Wohnrenditeliegenschaften – von institutionellen Investoren emsig gebaut und vermietet. Immer mehr Wohnungen stünden leer, es drohe eine Preiskorrektur, und die Banken nähmen als Kreditgeber höhere Risiken in Kauf. Jordan: «Es gilt jetzt, keine Fehler zu machen.»

Bremsen soll der 2013 eingeführte und 2014 erhöhte antizyklische Kapitalpuffer der SNB. Doch er wirkt nur an einem Ort, bei den Banken – sie müssen Hypotheken mit mehr Eigenkapital unterlegen. Unbeirrt können Versicherungen und Pensionskassen Renditeliegenschaften bauen, denn ihr Kapital stammt nicht von der Bank, sondern von den Versicherten. Der Druck auf die Immobilienpreise nehme erst ab, wenn die Zinsen deutlich höher seien, folgert Thomas Stucki, er ist Anlagechef der St. Galler Kantonalbank und war es früher bei der SNB. Die Verzerrung werde grösser und die Korrektur umso schmerzhafter, je länger die Nationalbank zuwarte.

«Nicht ganz unabhängig» sei die SNB, sondern sie müsse auf das Währungsumfeld reagieren – so vorsichtig formulierte es ihr früherer Präsident Jean-Pierre Roth in einem Rückblick 2015. Eine schnelle Aufwertung trifft Exporteure und damit den Werkplatz, eine heftige Abwertung erhöht Importpreise und Inflation.

Die SNB sei entgegen ihren eigenen Aussagen geldpolitisch nie wirklich autonom gewesen, sagte der Genfer Finanzprofessor Charles Wyplosz im FuW-Interview vom Juli 2017. Die Risiken seien gleich wie für andere Zentralbanken, mit dem Unterschied, dass die SNB keine Kontrolle über die Situation habe – alles laufe über den Wechselkurs. Das erinnert in der Tat an Hongkong.

Der Finanzminister will bremsen

Getreu ihrem Mandat müsste die Nationalbank den Leitzins hinaufsetzen, um den Immobilienboom zu bremsen und sich für den nächsten Konjunkturabschwung zu rüsten. Sodann müsste sie den Wechselkurs in Schach halten, mit Interventionen am Devisenmarkt.

Dazu kauft sie Fremdwährungen, was ihre Bilanz aufbläht, und das gefällt Finanzminister Ueli Maurer nicht. Die Ausweitung der SNB-Bilanz sei «an der Grenze des Erträglichen», sagte er Ende Juni. Mit 803 Mrd. Fr. ist sie grösser als das Bruttoinlandprodukt und fast so gross wie sämtliche Pensionskassenguthaben. Maurer sieht Handlungsbedarf: «Hier möchten wir dann auch etwas zurückbauen in Zukunft.» Wer «wir» ist, liess er offen.

Wie eine Replik klingen die Aussagen von Jordan vom August im Magazin «Central Banking Journal». Der Abbau des Devisenbestands sei keine vordringliche Aufgabe. In unserer kleinen, offenen Volkswirtschaft, die immer wieder grossen externen Schocks ausgesetzt sein könne, dürften wir «keine Zielgrössen für den Umfang oder die Entwicklung der Bilanzsumme schaffen».

Jordan will also keine «Grenze des Erträglichen», sondern freie Hand. Das ist in Krisen tatsächlich nötig, weil sonst die Glaubwürdigkeit fehlt. Wenn Devisenhändler wissen, dass die Bilanzsumme und damit die Munition begrenzt ist, lädt das zu einer Wette ein. Wie 1992, als George Soros das Pfund aus Europas Wechselkursmechanismus drückte. Er wusste, dass die Bank of England nur beschränkt Devisen hat, um das Pfund zu stützen.

Auch ohne Bilanzgrenze gab die SNB 2015 den Mindestkurs auf – der von der EZB verursachte Druck auf den Euro sei unerträglich geworden. Doch die Grenze des Möglichen ist ebenfalls schwammig, die Navigation schwierig, Rezepte gibt es keine. Jordan spricht von Kosten und Nutzen, es sei eine Güterabwägung.

Die Gefahren der Freiheit beziffern

Wann also läuft der Immobilienboom aus dem Ruder, wie schnell darf sich der Franken aufwerten ohne bleibenden Schaden für den Werkplatz, wie kann sich die SNB auf die nächste Rezession vorbereiten, und wann wird der Fremdwährungsbestand untragbar? Dieser steht im Zentrum, denn wenn seine Grösse beschränkt wird, dann bleibt nur noch der Leitzins beweglich.

Diese Güter müssen wir abwägen. Kritiker fürchten, die Nationalbank werde den Devisenberg nie mehr los. Das Risiko sei zu gross, der Verlust bei einer Frankenaufwertung enorm. Dann müssten Bund und Kantone auf ihre gewohnte Ausschüttung verzichten oder notfalls gar Eigenkapital einzahlen, und zuletzt würden wir in den Euro gedrängt. Das Unbehagen ist gross.

Mehr Klarheit brächte ein Stresstest. Ihm werden die Banken unterzogen, im jährlichen Stabilitätsbericht der SNB. Vermutlich testet sie insgeheim auch sich selbst, ähnlich wie Norwegens Staatsfonds. Dieser erklärte im März lapidar, er könnte 40% verlieren, falls sich die historische Relation zwischen Wechselkurs, Anleihen und Aktien ändere – mehr Informationen gab er nicht preis.

Der Stabilitätsbericht ist konkreter, mit Szenarien von Rezessionen, einer Schwellenländerkrise, einem Zinsschock. Eine Analyse wie für die Banken sollte die SNB auch zu sich selbst publizieren. Dies wäre öffentlich zu diskutieren, jetzt, in der Hochkonjunktur statt in einer Krise, wenn die SNB ohnehin unter Druck ist.

Zur Güterabwägung gehört: In welchem Szenario ist das Eigenkapital weg, wann muss der Steuerzahler nachschiessen? Soll die Schweiz das Risiko eingehen und der SNB freie Hand lassen, zugunsten unserer Exportwirtschaft? Denn falls der Devisenbestand unerträglich ist und das Mandat eine Bilanzgrenze erhält, dann schaut die SNB bei der nächsten Eurokrise bloss zu.