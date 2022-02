Die Achterbahnfahrt an der Börse ist noch nicht vorbei

An der Börse geht es munter rauf und runter. Zwar notiert der amerikanische Aktienmarkt gemessen am S&P 500 in etwa auf dem Niveau von vor vier Wochen. Dazwischen liegen aber neun Handelstage, an denen der marktbreite Index mehr als 1% verloren oder zugelegt hat.

So ausgeprägte Bewegungen an fast jedem zweiten Handelstag sind aussergewöhnlich. Im vergangenen Jahr kam es nur an jedem fünften Handelstag dazu.

Kaum vom Fleck kommen entsprechend die Aktienmärkte. Seit dem Einbruch von Anfang Jahr befinden sich die wichtigsten Indizes der USA in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Aber auch die meisten anderen Indizes können nicht überzeugen.

Kaum ein Index überzeugt

Der Euro Stoxx 50 – der Index der fünfzig grössten Unternehmen aus der Eurozone – sowie die Leitindizes aus Deutschland, Frankreich, Japan und der Schweiz notieren seit Jahresbeginn im Minus.