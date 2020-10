Die Aktie im Blickpunkt

Es war ein ungewöhnlicher Börsentag für die Daimler-Aktionäre. Eröffnet haben die Valoren des Autobauers fast 1% im Plus, nur um in der Folge die Avancen einzubüssen und knapp 1% zu verlieren. Am Nachmittag setzten sie dann zur Erholung an und drehten in die Gewinnzone. Zum Börsenschluss belegten sie mit einer Avance von 0,6% einen Platz im Mittelfeld des deutschen Leitindex Dax (DAX 12900.4 -0.04%).

Hintergrund des Auf und Ab sind die Absatzzahlen von Mercedes-Benz, die Daimler (DAI 47.97 -0.33%) am frühen Vormittag bekannt gegeben hat. Nach dem coronabedingten Einbruch zeigen sie wieder aufwärts. Das hat der Autobauer einer kräftigen Erholung in China zu verdanken. Konkret sind von Juli bis September 613’777 Fahrzeuge verkauft worden, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Plus von knapp 4% entspricht. Im Gesamtjahr bis Ende September verringerte sich das Minus daher bei einem Absatz von 1,59 Mio. Fahrzeugen auf 10%, nachdem die Verkaufszahl im ersten Halbjahr wegen des Lockdown infolge der Pandemie noch fast 20% abgesackt war.

Wie Daimler ihre wichtigste Marke in die Zukunft führen will, gab sie am Dienstagnachmittag an einer Investorenkonferenz preis. Die Details haben es in sich. Der Autobauer strebt «die führende Position» bei Elektroantrieben und Fahrzeugsoftware an. «Wir werden in Europa, China und den USA klimafreundliche Fahrzeuge bauen.» Bis 2030 sollen mehr als 50% des Absatzes mit E-Autos hereingeholt werden. Zugleich hat Daimler angekündigt, die Fixkosten und die variablen Kosten ihrer Tochter zu drücken. «Wir werden die Strukturkosten angehen und wollen eine starke und nachhaltige Profitabilität erreichen», erklärte Konzernchef Ola Källenius. Durch den Abbau von Kapazitäten und durch Einsparungen beim Personal sollen die fixen Kosten gegenüber dem vergangenen Jahr mehr als 20% sinken.

Von Investorenseite ist Daimler in jüngster Zeit immer wieder vorgeworfen worden, sich zu sehr auf den Erfolgen der zurückliegenden Jahre ausgeruht und den Umstieg auf die E-Mobilität verschlafen zu haben. Dieser Kritik setzt Daimler nun also ein Ende – mit mutigen und klaren Zielen.