Die Aktie im Blickpunkt

Anleger der britischen Supermarktkette Tesco (TSCO 212.9 -0.47%) konnten sich am Mittwoch lange über grosse Avancen freuen. Am Ende des Handeltages notierten die Aktien allerdings 0,7% schwächer bei bei 212,60 Pence. Ausschlaggebend für die zunächst freundliche Stimmung war der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21, den der neue Konzernchef Ken Murphy publik gemacht hat sowie die erhöhte Zwischendividende. Die Supermarktkette zahlt ihre Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Ende November will sie 3,20 Pence je Aktie an ihre Aktionäre ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (2,65 Pence) sind das rund 20% mehr.

Der Ausblick sowie die Ankündigung der Dividende waren Teil der Halbjahreskonferenz zum laufenden Geschäftsjahr. Aus dieser ging hervor, dass Tesco in den ersten sechs Monaten trotz höherer Umsätze in der Coronakrise weniger verdient hat. Konkret resultierte ein Umsatzplus von 6,6% auf 26,7 Mrd. £. Allerdings sank der Gewinn 15,6% auf 1,037 Mrd. £. Als Gründe dafür nannte Murphy höhere Kosten wegen der gegenwärtigen Coronakrise und Verluste bei der Tesco Bank. Diese Sparte verzeichnete einen Verlust von 155 Mio. £. Im Gesamtjahr erwartet sie gar ein Minus von 175 bis 200 Mio. £. Pläne, wonach Tesco seine Finanzsparte verkaufen möchte, gäbe es allerdings keine, bekräftigte Murphy.

Das erste Halbjahr von Tesco war also durchzogen. In den kommenden Monaten soll die Gunst der Anleger zurückgewonnen werden. Das will die Supermarktkette mit verbesserten Kennzahlen erreichen. Sie rechnet damit, im zweiten Halbjahr einen Betriebsgewinn mindestens auf Vorjahreshöhe zu erzielen. Damit hat Murphy die Messlatte hochgelegt. Doch für ihn scheint es eine Selbstverständlichkeit zu sein: «Es ist meine Aufgabe, die Dynamik im Geschäft aufrechtzuerhalten und uns darauf zu konzentrieren, ein glänzendes Weihnachtsfest zu liefern», betonte der Manager.