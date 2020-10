Die Aktie im Blickpunkt

Das Coronavirus hat in diesem Jahr vielen Menschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und auch den Alltag nachhaltig verändert. Davon profitiert hat mit Imperial Brands auch ein Hersteller von Zigaretten. Die Nachfrage nach Tabak sei gestiegen, da in den eigenen vier Wänden wieder mehr geraucht worden sei. Besonders in Europa und den Vereinigten Staaten hat die Zahl der Raucher stärker zugenommen als erwartet, teilte der britische Konzern am Donnerstag mit.

Das spiegelt sich in der Umsatzprognose, die Imperial Brands am Donnerstag veröffentlicht hat. Die Konzerneinnahmen lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (31,6 Mrd. £), informierte der Hersteller von Marken wie Gauloises, Blu, Kool und West. Das sei mehr, als bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im Mai von der Geschäftsleitung und von Analysten erwartet worden sei. Gesunken ist dagegen der um Währungseffekte bereinigte Gewinn je Aktie. Der Konzern geht da von einem Rückgang von rund 6% aus.

Bei Imperial Brands amtiert seit Juli der neue CEO Stefan Bomhard. Er steht vor mehreren grossen Herausforderungen. In erster Linie muss er das Geschäft mit E-Zigaretten und Tabakerhitzern konkurrenzfähig machen. Doch noch viel wichtiger ist es, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

An der Börse zeigt sich eindrücklich, wie sich der britische Tabakkonzern in den vergangenen Jahren von seinen Rivalen abhängen liess. Der Börsenwert ist seit 2017 mehr als die Hälfte auf 13 Mrd. £ gesunken. Wegen des Kursverlusts sind Imperial Brands vor zwei Jahren aus dem Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3255.76 0.69%) geflogen. Auch in diesem Jahr läuft es bisher nicht besser. Die Valoren haben im bisherigen Jahresverlauf rund 25% eingebüsst. Geholfen hat – zumindest kurzfristig gesehen – auch die angehobene Umsatzprognose nicht. Die Titel verloren am Donnerstag nach einem positiven Börsenstart 0,6% auf 1356 Pence.