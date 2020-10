Die Aktie im Blickpunkt

Für Palantir ist der Schritt an die Börse geglückt. Der auf Datenanalyse spezialisierte Konzern hat über eine Direktplatzierung an der New Yorker Börse (NYSE) debütiert. Da Palantir keine neuen Aktien ausgeben oder Kapital durch sein IPO aufgenommen hat, hat die NYSE keinen Startpreis, sondern einen Referenzpreis für die Aktien festgelegt. Dieser orientiert sich normalerweise am Preis zu dem die Titel auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden.

Vor Handelsbeginn wurde dieser von der NYSE für Palantir auf 7,25 $ festgelegt. Im Handelsverlauf stiegen die Aktien auf 9,8 $ damit stieg die Bewertung von Palantir auf 25,4 Mrd. $.

Dabei ist die umstrittene Datenfirma, zu deren Kunden Geheimdienste, Sicherheitsorgane aber auch Banken wie Credit Suisse (CSGN 9.244 1.9%) gehören, noch weit davon entfernt, einen Profit zu erwirtschaften. Gemäss den vor dem IPO publizierten Unterlagen erwirtschaftete Palantir einen Verlust von 590 Mio. $. Für 2021 will die Gesellschaft einen Umsatz von 1 Mrd.$ erzielen. Die Analysten von Morningstar (MORN 160.61 0.82%) sind gegenüber dem IT-Konzern positiv eingestellt. Palantir werde in Zukunft robuste Umsätze und überschüssige Renditen erwirtschaften

Vom Gang an die Börse erwartet sich Palantir, das vom deutschen Investor Peter Thiel, der unter anderem den Onlinebezahdienst Pay Pal gegründet hat, zusätzliche Unterstützung bei der Kundenakquise. Mit den Produkten von Palantir lassen sich grosse Datenmengen durchsuchen, miteinander verknüpfen und analysieren.

Im besten Fall lassen sich mit den Produkten von Palantir Straftaten verhindern, das Unternehmen muss sich aber auch der Kritik stellen, dafür den Datenschutz und die Privatsphäre nicht zu verletzten. Die Grenzen sind fliessend – genau wie der Name des Unternehmens suggeriert. Palantiri sind im Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe“ sehende Steine, welche Kommunikation über grosse Entfernungen ermöglichen, durch die der Feind aber auch Kenntnis der Pläne der Helden erhält.