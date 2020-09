Die Aktie im Blickpunkt

Bei der geplanten Übernahme von Fitbit (FIT 6.96 5.78%) durch Google zeichnet sich Bewegung ab. Die europäischen Wettbewerbsbehörden könnten dem Kauf schon bald zustimmen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat Google die europäischen Aufsichtsbehörden mit seinen Zugeständnissen offenbar überzeugt, sagten mehrere Quellen.

Die Investoren reagierten positiv. Zum Handelsstart gestern legten die Aktien des Fitnessarmband-Herstellers um mehr als 6% zu. Der Suchmaschinenanbieter will Fitbit um 2,1 Mrd.$ übernehmen. Vorbehalte gab es von Seiten der EU vor allem wegen dem Datenschutz.

Nun hat Google angeboten, die Daten, welche von den Fitbit-Nutzern gesammelt werden, nur eingeschränkt zu nutzen und insbesondere nicht für Werbezwecke zu verwenden. Zudem solle Herstellern von ähnlichen Produkten die Verknüpfung mit dem Betriebssystem Android erleichtert werden, das Google gehört.

Erst kürzlich hatte die EU-Wettbewerbskommission ihre Prüfung der Akquisition vertieft und eine Verlängerung der Frist bis Weihnachten angekündigt. Damit hätte Brüssel die Übernahme fast ein Jahr beraten.

Fitbit haben seit Jahresbeginn um mehr als 6% zugelegt. Vor allem während des Lockdowns waren die Fitnessarmbänder gefragt. Geschlossene Fitnessstudios und allgemeines Home Office führte dazu, dass mehr Leute daran interessiert waren, ihr Training online zu verfolgen.

Bislang war Apple (AAPL 114.09 -0.76%) mit seiner Watch Marktführer in dem Bereich. Doch das Potential für Fitbit und ähnliche Produkte ist intakt. Der weltweite Markt für die sogenannten Wearables, Geräte welche Körperdaten sammeln und analysieren, soll Daten des Marktforschers Gartner zufolge, in diesem Jahr um 27% auf 52 Mrd.$ steigen. Das zieht auch weitere Konkurrenten an. Ende August hat etwa Amazon (AMZN 3144.88 -0.92%) sein Fitness-Armband Halo vorgestellt.