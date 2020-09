Die Aktie im Blickpunkt

Der grösste Vermögensverwalter der Welt ist noch grösser geworden. BlackRock (BLK 535.05 -0.65%) profitiert dabei besonders vom Trend zu passiven Fonds, den ETF. Über 7300 Mrd. $ werden von dem von CEO Larry Fink geleiteten Asset-Manager verwaltet. Diese Summe ist nun wohl deutlich grösser geworden. Das «Wall Street Journal» titelt: «Das Fed hat BlackRock angeheuert, die Märkte zu beruhigen. BlackRocks ETF-Geschäft gewinnt kräftig.»

Denn die US-Notenbank mischt jetzt auch im Markt für Unternehmensanleihen mit – die Bonds werden dabei nicht direkt vom Fed gekauft, sondern über einen ETF von BlackRock. Direkt verdient der Asset-Manager nur wenig an dem Auftrag. Doch es hilft augenscheinlich, neue Gelder zu akquirieren. Denn Marktakteure erhoffen sich eine bessere Performance, wenn man zusammen mit der Zentralbank investiert.

Gemäss dem Datenanbieter Morningstar (MORN 153 -0.38%) konnte die New Yorker Investmentfirma in den relevanten Fonds ihren Marktanteil von März bis Juli von 51 auf 56% steigern. Die Fonds wurden danach ausgewählt, ob das Fed darin hätte investieren können. Und die Fonds, in die die US-Notenbank tatsächlich investiert hat, konnten in der ersten Jahreshälfte 34 Mrd. $ Neugelder verbuchen – das waren 160% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Das wird von kleineren Konkurrenten nicht gerne gesehen. Das «Wall Street Journal» zitiert etwa Linda Zhang, CEO von Purview Investments, mit den Worten: «Die beispiellosen Massnahmen des Fed während Covid-19 haben den Trend beschleunigt, dass die grössten Produkte noch grösser werden.»

Nun kommt eine weitere Verbindung einer Notenbank zu BlackRock in den öffentlichen Fokus. Die schwedische Riksbank hat diesen Monat begonnen, Unternehmensanleihen zu kaufen. Und hat dafür bei BlackRock als Berater ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg wollte dieses Gutachten sehen – bekam aber nur ein fast vollständig geschwärztes zurückgeschickt. In Schweden gibt es Opposition gegen die Bond-Käufe. Bloomberg zitiert den Bond-Experten Andreas Halldahl von Storebrand Asset Management: «Sie wollen einen Markt retten – aber sie können nicht klar definieren, was das Problem ist und wie sie die Situation verbessern wollen.»

Der Aktienkurs von BlackRock ist zuletzt unter Druck gekommen – seit Anfang September ging es rund 10% nach unten. Das Plus seit Anfang Jahr liegt aber noch über 8%. Solange der Trend zu passiven Anlagen weitergeht, sollte BlackRock als Platzhirsch weiterhin auf der Gewinnerseite stehen. Und vielleicht gibt es bald noch mehr Zentralbanken, die mit der Hilfe von BlackRock dem Beispiel des Fed folgen wollen.