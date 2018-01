Die Aktien Kühne + Nagel sind nur zum Aufpreis zu haben

Der Markt für Frachtlogistik ist fragmentiert. Kühne + Nagel (KNIN 178.2 0.93%) als Nummer zwei belegt mit etwa 20 Mrd. $ Umsatz einen Anteil von 5 bis 6% (vgl. Grafik). Die grössten zwanzig Anbieter decken 40 bis 45% des Marktes ab. In der Seefracht ist K+N vor DHL und Schenker führend, während sie in der Luftfracht hinter DHL den zweiten Rang einnimmt. Auch in der Kontraktlogistik (Lager- und Distributionsdienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette) ist K+N die Nummer zwei. Im Landverkehr, auf Strasse und Schiene, ist das Unternehmen in Europa Nummer drei.

In der Seefracht verdient K+N seit jeher am meisten Geld. Ungefähr 45% des Betriebsgewinns stammen aus dieser Domäne, ein Drittel aus der Luftfracht.

Am Investorentag im September gab das Management die Ziele für 2018 bis 2022 bekannt. In diesem Zeitraum will der Frachtspediteur organisch doppelt so rasch wie der Gesamtmarkt wachsen. Eine Wachstumsquelle sind digitale Zusatzangebote, zum Beispiel das Online-Preisfindungs- und Buchungssystem KN FreightNet. Geografisch ist vor allem Asien von Bedeutung, wo die Nachfrage in den kommenden Jahren 7% pro Jahr zunehmen dürfte.

Das Wachstum aus eigener Kraft wird weiterhin mit Akquisitionen ergänzt werden. Wie VR-Präsident Jörg Wolle im Interview andeutet, ist dabei Asien im Fokus. Ein anderes zentrales Wachstumsfeld ist der Transport verderblicher Ware wie Früchte und Blumen. Die Finanzierung von Übernahmen ist für das nahezu bankschuldenfreie Unternehmen kein Hindernis. Per Ende September verfügte Kühne + Nagel über einen Barbestand von 600 Mio. Fr. netto.

Das Management hat sich auch ein neues mittelfristiges Rentabilitätsziel gesetzt. Vergleichsgrösse ist nicht mehr der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Prozent des Umsatzes, weil der Umsatz stark von den unberechenbaren Frachtraten der Reedereien und der Fluggesellschaften beeinflusst wird.

Eine sinnvollere Messlatte ist die sogenannte Konversionsmarge, der Ebit in Prozent des Bruttogewinns (Umsatz minus Frachtraten). Bis 2022 soll dieser Indikator für betriebliche Effizienz auf 16% hochgeschraubt werden. Ende September 2017 waren es 13,3%. Ein Prozentpunkt bedeutet 100 Mio. Fr. mehr Ebit in der Erfolgsrechnung.

Die Aktien Kühne + Nagel haben im vergangenen Jahr 27% an Wert gewonnen. Mittlerweile sind sie teuer: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 für 2018 liegt über dem historischen Zehnjahresdurchschnitt von 23. Der Leistungsausweis, die kraftvolle Bilanz und die Dividendenrendite von schätzungsweise 3,4% sprechen aber nach wie vor für die Papiere – kaufen.