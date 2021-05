Die Aktienmärkte treten in eine neue Phase ein

Die Erholung der Aktienmärkte seit dem Tiefst im März des vergangenen Jahres ist beeindruckend. Tatsächlich ist der Rückprall des MSCI World deutlich stärker ausgefallen als in allen anderen Aktienzyklen seit dem Jahr 1970. So plötzlich und prägnant der Sinkflug im Februar 2020 eingesetzt hatte, so entschlossen kletterten die Notierungen auch wieder nach oben.

«Es war selten so einfach, eine ansprechende Rendite an den Finanzmärkten zu erwirtschaften, wie über die vergangenen zwölf Monate», konstatierte David Lebovitz, Global Market Strategist bei JPMorgan Asset Management, gegenüber dem Nachrichtendienst Bloomberg. In der ersten, starken Erholungsphase, die von März 2020 bis Ende Januar dieses Jahres dauerte, hat sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV, P/E Ratio) des MSCI All Country World Index um 109% ausgedehnt, die Kurse sind innerhalb dieser neun Monate um 73% gestiegen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an