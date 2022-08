«Die aktuellen Strompreise sind der Wahnsinn»

Viele Schweizer Haushalte erfahren die europäische Energiekrise am eigenen Leib. Die hiesigen Stromversorger versenden bis Ende August die neuen Abrechnungspreise für das Jahr 2023, vereinzelt steht eine Verdopplung der Kosten im Raum. Doch damit nicht genug.

Gerade in den Sommerwochen sind die Grosshandelspreise für fast alle Länder Europas an den Börsen noch stärker gestiegen, was sich aber erst nächstes Jahr in den Stromrechnungen bemerkbar machen dürfte. Während Spanien und Portugal den Strommarkt bereits stützen, ist die Debatte in Österreich immerhin schon fortgeschritten, in der Schweiz und Deutschland nimmt sie gerade erst Fahrt auf.

Preisanstieg von 1000% auf Jahressicht

Viele Industriebetriebe schauen mit Bangen auf die Stromnotierungen. Der Terminkontrakt für deutsche Grundlast gilt als Richtwert für den gesamten Kontinent. Ende dieser Woche lag der Preis des Terminkontrakts für das nächste Kalenderjahr bei 800 € pro Megawattstunde und damit 862% höher als ein Jahr zuvor.