Die Altlasten sind abgebaut

In Las Vegas wird gern mit hohem Einsatz gespielt. Das mag mit ein Grund dafür sein, dass die Exzesse im amerikanischen Häusermarkt hier besonders ausgeprägt waren. Legendär ist beispielsweise die Story von der Stripperin, die gleich fünf Hypotheken bezogen hatte, um auf steigende Häuserpreise zu wetten – so erzählt es jedenfalls Michael Lewis im Bestseller «The Big Short».

Das Spekulationsfieber erfasste Las Vegas vergleichsweise spät. Anders als in den meisten Metropolen setzte der Immobilienboom erst ab 2003 richtig ein, worauf die Häuserpreise in nur drei Jahren auf das Doppelte kletterten. Aus dem ganzen Land strömten Leute damals in die Wüste Nevadas, um das schnelle Geld zu machen. In keiner anderen Stadt wuchs die Bevölkerung so rasch wie in Las Vegas, bis es 2006 zum Crash kam und «Sin City» zu einem Epizentrum der Subprime-Krise wurde.

Seither hat sich viel verändert. Nachdem die Stadt über Jahre flachlag, hat ab 2011 allmählich eine Erholung eingesetzt. Wie bei der sinkenden Arbeitslosenquote, beim steigenden Touristenvolumen und bei den wachsenden Einnahmen der Kasinos zeigt sich das im Häusermarkt. «Es geht wieder aufwärts. Verglichen mit der Zeit vor der Finanzkrise hat sich das Umfeld jedoch wesentlich verändert», sagt Guillermo Retis vom Makler Better Homes and Gardens Real Estate Universal.

Ein Grossteil der Trümmer ist heute beseitigt. Letztes Jahr wurden in Las Vegas 8200 Hypotheken zwangsvollstreckt, wogegen es im Spitzenjahr 2009 nahezu 165 000 waren. Deutlich geschrumpft ist ebenso das Inventar. Gemäss dem Branchenverband GLVAR deckt das Angebot zum Verkauf stehender Häuser nur noch anderthalb Monate der Nachfrage ab, wogegen es in einem ausgeglichenen Markt rund sechs Monate sind.

«Im unteren Preissegment gibt es derzeit sogar Engpässe», hält Retis fest. Hinzu komme, dass die Baukosten stiegen und die Fläche für Neubauten knapp werde. Erschwerend sei in diesem Zusammenhang, dass das Land rund um die Stadt dem amerikanischen Staat gehöre, was Erweiterungen der Bauzone verzögere.

Den Häuserpreisen gibt das Auftrieb. Gemäss dem S&P/Case-Shiller Index sind sie seit Anfang 2017 nahezu 13% gestiegen, womit Las Vegas momentan zu den heissesten Märkten des Landes zählt. Anders als in den meisten Grossstädten bewegen sich die Preise aber noch immer unter dem Zenit der Blase. Auch gibt es keine Anzeichen für Übertreibungen. Nach dem heftigen Kater, der auf die letzte Party folgte, wünscht sich denn auch niemand einen neuen Spekulationsboom.