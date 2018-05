Die Angst der Briten vor Italien

Italien hat gezeigt, wie schnell sich Prioritäten auf der Traktandenliste der Europäischen Union verschieben können. Gestern waren es die sich seit Monaten hinziehenden Verhandlungen über den Brexit, heute stellt sich ihr die Frage, ob in unserem südlichen Nachbarland über die kommenden Monate hinweg die Anti-EU-Kräfte noch mehr Aufwind erhalten werden.

Dies ist insbesondere für die Brexit-Befürworter eine schlechte Entwicklung. Denn auch wenn der Brexit vorübergehend aus den Schlagzeilen verschwunden ist, könnten die mittelfristigen Folgen für den laufenden Scheidungsprozess umso prekärer sein. Verstärkt und verbreitet sich das skeptische Gedankengut gegenüber der europäischen Idee weiter, bevor Grossbritannien eine zufriedenstellende Lösung mit der EU gefunden hat, werden die Verhandlungen noch harziger als heute.

Die EU war seit der Abstimmung der Briten zur Brexit-Frage vor zwei Jahren noch nie so gefordert, mit ihren Muskeln zu spielen und auf ihren Positionen zu beharren. Von Beginn an hatte sie klargemacht, dass der Austritt aus der Union zu keinen Vorteilen auf der Gegenseite führen dürfe. Damit wollte sie einem allfälligen Dominoeffekt zuvorkommen.

Diese Konstellation hatte bereits in den vergangenen Wochen zur Folge, dass die britische Premierministerin Theresa May deutlich mehr von ihrer ursprünglichen Position abrücken und Eingeständnisse machen musste. Gemäss heutigem Stand wird Grossbritannien vorerst in der Zollunion verbleiben. So will es vermeiden, dass zwischen Irland und dem zu Grossbritannien gehörenden Nordirland nach dem EU-Austritt wieder rigorose Grenzkontrollen durchgeführt werden.

Auf der Gegenseite spielt die EU weiterhin mit der tickenden Uhr. Je näher der 29. März 2019 – das offizielle Brexit-Datum – heranrückt, desto mehr kommt die britische Regierung unter Druck, ihrer Bevölkerung eine Lösung für die Zukunft zu präsentieren. Bislang setzten die Briten darauf, dass es der Europäischen Union nicht gelingt, bis Frühling 2019 die Interessen der 27 verbleibenden Mitgliedstaaten zu bündeln.

Oft hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, wie heterogen die Partikularinteressen der einzelnen Staaten sind. Doch auch diesem Wunschdenken könnte die Italienkrise einen Riegel schieben. Mehr denn je wird die EU darauf bedacht sein, die Einheit unter den Mitgliedstaaten hochzuhalten. Michel Barnier, der Chefunterhändler auf europäischer Seite, betont immer wieder, dass ein Austritt Konsequenzen haben müsse.

Diese Drohung ist heute dank Italien akuter denn je. Je nach Entwicklung der Ereignisse könnte dies gar dazu führen, dass die EU das anfängliche Brexit-Credo von Theresa May übernimmt: Besser kein Deal als ein schlechter. Vor einem solchen Ende der Verhandlungen fürchtet sich Grossbritannien derzeit am meisten.