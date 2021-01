Die Aufholjagd der Kleinen setzt sich fort

Was für eine Erholung. Die kleinkapitalisierten Schweizer Titel, zusammengefasst im SPI Small, haben in den vergangenen sechs Monaten 16% zugelegt, seit einem Jahr ­beträgt das Plus 10%. Zum Vergleich: Der Leitindex SMI kommt in dieser Zeit auf bloss 6 resp. 3%. Kleine Schweizer Aktien reagieren besonders sensibel auf Veränderungen in den Konjunkturaussichten, da sie häufig zyklischen Sektoren zuzuordnen sind. Sie stürzten deshalb nach Ausbruch der Coronakrise am tiefsten ab, ­erholten sich aber auch sehr rasch.

Die Voraussetzungen, dass das noch ­etwas weitergeht, sind gut. Rund um den Globus werden umfangreiche Fiskal­pakete geschnürt, die Zentralbanken bleiben ebenfalls gross­zügig. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für 2021 mit einem weltweiten Wirtschaftswachstum von 5,2%. Neben diesen positiven Perspektiven sind viele Schweizer Small Caps gut geführt, weisen eine niedrige Verschuldung auf und sind gewissermassen krisenfest. So konnten etwa die Bauzulieferer Ar­bonia, V-Zug und Zehnder im Dezember ihre Prognose erhöhen.