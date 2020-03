Die Auswirkungen der Coronakrise

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Die ungebremste Ausbreitung hat zu Wochenbeginn – in Kombination mit dem Einbruch des Ölpreises – die Märkte durchgeschüttelt und die Angst vor einer neuen Finanzkrise geschürt. Lesen Sie hier, wie sich die Situation gegenwärtig in den verschiedenen Bereichen präsentiert:

Ende des Ölkartells mit Crash

«Das heisst, dass ab April die Quoten wegfallen» – mit diesen Worten hat der russische Energieminister Alexander Novak am vergangenen Freitag ein Beben am Ölmarkt ausgelöst. Sie bedeuten auch das Ende des Erdölkartells. Denn die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten konnten sich bei ihrem Treffen in Wien nicht auf neue Förderquoten einigen. Von nun an kann jedes Land so viel Rohöl pumpen, wie es will. Daraufhin sind die Ölpreise ein Drittel auf den Tiefstand von 2016 eingebrochen. Es war der heftigste Preissturz seit 1991. Für kurze Zeit kostete das Fass WTI weniger als 30 $.