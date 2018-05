Die Autozulieferer müssen sich sputen

Nicht nur die Automobilindustrie wird mit dem Aufkommen der Elektromobilität umgeformt. Auch die Zulieferketten werden neu sortiert. Ändert sich die Zusammensetzung des Automobils, wirkt sich das direkt auf die Zulieferindustrie aus. Das eröffnet Chancen, schafft aber auch Bedrohungen.

Je mehr reine Elektrofahrzeuge abgesetzt werden, desto schwächer die Nachfrage nach Komponenten für den klassischen Antrieb. Umgekehrt ist in Themen rund um die Elektrifizierung des Antriebs und um die Bedürfnisse der Elektromobilität ein zum Markt überdurchschnittliches Wachstum zu erwarten.

Anpassen tut not

Langfristig könnte sich bis die Hälfte des Werts eines Automobils von mechanischen Systemen in Richtung Elektronik und elektrische Systeme verschieben, schätzt die US-Bank Morgan Stanley (MS 54.0261 -1.54%).

Das bringt neue und in der Automobilzulieferung ungewohnte Namen ins Spiel, besonders solche aus dem Elektronik- und dem Chemiesektor. Batteriezellen zum Beispiel vereinen in E-Fahrzeugen einen hohen Wertanteil auf sich. Ihre Herstellung ist heute eine Domäne asiatischer Anbieter, koreanischer wie LG Chem und Samsung (SMSN 1149 0.52%) SDI, japanischer wie Panasonic (Panasonic 14.49 -0.75%) und immer mehr auch chinesischer wie CATL und Lishen.

In der Schweiz eröffnet die E-Mobilität diversen Gesellschaften ein neues Wachstumsfeld. Beispiele sind Huber + Suhner mit Hochvoltverteilsystemen sowie mit Verbindungs-, Kabel- und Schnellladesystemen, Inficon (IFCN 575 -2.87%) mit Leckdetektoren für Batteriezellen und -pakete, Lem (LEHN 1656 1.84%) mit Stromwandlern, Schaffner (SAHN 333 -0.6%) mit Filtern gegen elektromagnetische Störungen sowie im erweiterten Ökosystem beispielsweise ABB (ABBN 24.34 1%) mit Ladestationen und Ladeinfrastrukturlösungen.

Ihnen stellt sich die Aufgabe, sich gut zu positionieren und bedarfsgerecht zu investieren. Weit mehr gefordert sind allerdings erprobte Zulieferer mit Nähe zum konventionellen Antrieb. Ihnen eröffnet sich kein zusätzliches Wachstumsfeld. Sie müssen sich eines erarbeiten, weil ihr angestammtes Geschäft bedrängt wird.

Gemäss Boston Consulting Group wird der Absatz von Autos, die einen Verbrennungsmotor oder einen Hybridantrieb haben, in fünf Jahren den Höhepunkt erreichen. Danach soll das Volumen sinken, bis 2030 auf das für dieses Jahr erwartete Niveau (vgl. Grafik Seite 11). Für Komponenten des traditionellen Antriebsstrangs weckt das langfristig keine Fantasie.

Viele Zulieferer müssten deshalb ohne Versprechen auf raschen Ertrag in neue Technologien und Anwendungen investieren und zugleich die bestehenden weiterentwickeln, schreiben die Beratungsunternehmen Roland Berger und Lazard in ihrer Global Automotive Supplier Study 2018. Ihre Kunden, die Autobauer, stehen vor ähnlichen Herausforderungen.

Der Anpassungsprozess läuft. In der Schweiz stellen sich viele Branchenvertreter auf die Bedürfnisse der E-Mobilität ein, so auch der grösste, der Lärm- und Hitzeschutzspezialist Autoneum (AUTN 257.6 0.08%). In China entsteht eine breite Zuliefererbasis für sogenannte New Energy Vehicles, und auch viele der grossen richten sich auf E-Themen aus, mit Komponenten bis hin zu ganzen Systemen. So konnte Continental-CEO Elmar Degenhart an der Jahreskonferenz im März sagen: «Continental (CON 224 -0.97%) ist einer der wenigen Systemanbieter, der eine komplette Elektrifizierung des Antriebsstrangs aus einer Hand bieten kann.»

Das Angebot ganzer Systeme macht es nicht nur Neueinsteigern im E-Automobilbau leichter. Es deutet auch an, dass der Wertschöpfungsanteil der Zulieferer am Automobil weiter steigen wird. Da die Automobilkonzerne zudem mehr Entwicklungsressourcen in neue Technologien lenken und deshalb in anderen Bereichen mehr Arbeit auslagern, bietet sich den Zulieferern auch die Chance, sich als Entwicklungspartner zu profilieren.

Balance der Abhängigkeiten

Dennoch werden sich die Autobauer in so wichtigen Themen wie dem Antrieb nicht in volle Abhängigkeit der Zulieferindustrie begeben. Mit dem E-Antrieb fällt es zwar schwerer als bisher, sich abzuheben, doch es ist möglich. Zudem wollen viele Hersteller die Kontrolle behalten.

Harald Krüger, Konzernchef von BMW (BMW 88.57 -5.07%), konstatiert: «Die Kompetenz rund um Elektromotoren, Leistungselektronik oder Batteriezellen behalten wir in unserer Hand», wobei er auch auf Kostenvorteile verwies. Obwohl das mit Blick auf Batteriezellen eher unüblich ist, bauen die Münchener ein Kompetenzzentrum Batteriezelle auf, um eigenes Wissen zu erarbeiten.

Zwar sei eine eigene Batteriezellenfabrik aus heutiger Sicht nicht nötig, sagte Produktionschef Oliver Zipse in November dem «Handelsblatt». Mit der Fähigkeit zu einer Grossserienfertigung ab 2021 halte sich BMW aber alle strategischen Optionen offen.

Kehren Sie hier zum Hauptartikel zurück.»