«Die Bank funktioniert auch ohne mich»

Seit sieben Jahren ist Zeno Staub bereits CEO von Vontobel. Die Privatbank hat sich unter ihm gut entwickelt. Im Interview rechtfertigt Staub seine zurückhaltende Akquisitionspolitik, verteidigt die hohen Löhne in seiner Branche und sagt, warum man nicht alles tun soll, nur weil es nicht verboten ist.

Herr Staub, das Private Banking ist mittlerweile Vontobels kleinstes Standbein. Mit relativ vielen Mitarbeitern verwalten Sie relativ wenig Vermögen. Leisten Sie sich das einfach, weil sonst die Privatbank Vontobel keine Privatbank mehr wäre?

Wir stellen in der Vermögensverwaltung unseren Privatkunden ein Angebot zur Verfügung, das den Unterschied macht. Wir schaffen dadurch für unsere Kunden und für die Aktionäre Mehrwert. Wir sind in wenigen Fokusmärkten unterwegs, holen seit Jahren 4 bis 6% Neugeld herein und verdienen gutes Geld in dem Bereich.