Die beiden Agrarvorlagen überspannen den Bogen

Propagandaschlacht statt Anbauschlacht: Seit Wochen findet eine hitzig und emotional geführte Debatte über die beiden Agrarinitiativen statt. Neben dem C02-Gesetz sind sie die umstrittensten unter den fünf Vorlagen, die am 13. Juni zur Abstimmung gelangen.

Die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» will den Einsatz solcher Pflanzenschutzmittel und Biozide (etwa Reinigungs- und Desinfektionsmittel) ohne Wenn und Aber verbieten. Betroffen wären nicht nur sämtliche Landwirtschaftsbetriebe inklusive der biologisch ausgerichteten, sondern auch die Lebensmittelherstellung, die Boden- und Landschaftspflege sowie die Einfuhr von Lebensmitteln, die unter Verwendung synthetischer Pestizide produziert werden.

Die Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung fordert, dass Direktzahlungen bloss noch an Landwirtschaftsbetriebe ausgerichtet werden, die pestizidfrei produzieren, Antibiotika weder vorbeugend noch regelmässig einsetzen sowie nur so viele Tiere halten, dass sie mit hofeigenem Futter versorgt werden können.

Gewiss ist: Die Begehren spiegeln einen wachsenden Unmut eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung über eine Agrarpolitik, die als reformunfähig empfunden wird. Die öffentlichen Ausgaben für den Landwirtschaftssektor summieren sich auf mehr als 3,5 Mrd. Fr. jährlich. Sie sind mit ökologischen Auflagen verknüpft. Von dreizehn rechtlich bindenden Umweltzielen ist keines erreicht.

Das nährt den Verdacht, dass die Subventionen in erster Linie strukturerhaltend wirken. Der liberale Ökonom Hans Rentsch sieht das schweizerische Agrarregime denn auch als «undurchschaubare Maschinerie der volkswirtschaftlichen Wertvernichtung».

Gut gemeint, aber…

Nach mehreren Abstimmungserfolgen in den vergangenen Jahren ist der noch nie besonders ausgeprägte Reformwille des Bauernverbands hin zu einer marktoffeneren und umweltfreundlicheren Agrarpolitik vollends erlahmt. Davon zeugt auch die Sistierung der Agrarpolitik 22+ diesen April im Parlament. Sie hätte die Umweltbelastung durch die Landwirtschaft weiter reduziert, unter Inkaufnahme freilich von noch mehr Bürokratie für den einzelnen Bauern. Nun bieten die beiden Agrarinitiativen an der Urne die Gelegenheit, der obstruktionsfreudigen «Bauernlobby» eins auszuwischen.

Die Problemanalyse ist einfach: Eine Landwirtschaft mit hohem Einsatz an Pestiziden, Kunstdüngern und importierten Futtermitteln ist nicht nachhaltig. Gleich anderen Initiativen verfolgen die beiden Vorlagen Ziele, die kein vernünftiger Mensch ablehnen kann: gesundes Trinkwasser, unverseuchter Boden, mehr Biodiversität. Indessen: Wie Volksinitiativen in aller Regel sind sie zu rigoros.

Die eindeutig formulierte Pestizid-Initiative setzt jeglichen marktwirtschaftlichen Anreiz für eine Umstellung der Produktion ausser Kraft und gründet ausschliesslich auf Verboten. In ihrer Radikalität ist sie immerhin konsequent, weil sie auch den Import einbezieht. Die Schweiz dürfte nur noch pestizidfrei hergestellte Bioprodukte einführen. Damit würden internationale Handelsregeln verletzt, wie der Bundesrat zu Recht mahnt.

Ohne den Einsatz synthetischer Pestizide, die auch im Biolandbau eingesetzt werden, droht eine Minderproduktion, bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Ob die Preise deswegen 20 oder 50% steigen würden: Ausgerechnet einkommensschwache Haushalte wären die Leidtragenden.

Zudem würden Produktion und Handel in der Schweiz völlig umgekrempelt, der in der Bundesverfassung verankerte Selbstversorgungsgrad des Landes von rund 60% in Frage gestellt. Berechnungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gehen von einem Ertragsausfall bis 40% aus, wenn Pflanzenschutzmittel nicht erlaubt sind – wie in der Energieversorgung droht der Schweiz eine ungesunde Abhängigkeit vom Ausland.

Negative Anreize

Mehr Erfolgschancen an der Urne werden der Trinkwasserinitiative zugesprochen, die ähnliche Ziele verfolgt. Wenigstens setzt sie über die Verknüpfung mit den Direktzahlungen an Bauern Anreize, sodass sich sogar ein «Liberales Komitee», bestehend vor allem aus grünliberalen Parlamentariern und garniert mit einigen FDP-Vertretern, für sie engagiert. Wirklich liberal ist die Lösung allerdings nicht. Sie setzt negative Anreize.

Sinnvoller wäre etwa eine Förderung moderner Anbaumethoden mithilfe der Gentechnologie, der sogenannten Crispr-/Cas-Methode, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln massiv senken würde – einer Technologie, die entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Pharmaindustrie in absoluter Rekordzeit Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt hat.

Die Trinkwasserinitiative verschärft die Anforderungen an den vor zwei Jahrzehnten eingeführten ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) erheblich. Er ist Voraussetzung für den Erhalt von Direktzahlungen. Modellrechnungen von Agroscope, dem Kompetenzzentrum der Schweiz für landwirtschaftliche Forschung, zeigen, dass «eine grosse Zahl» Betriebe bei Annahme der Vorlage aus dem ÖLN ausstiege, im Bereich Schweine und Geflügel 33 bis 63%.

Für sie – darunter auch Biohöfe – ist es profitabler, ohne Direktzahlungen und mit reduzierter ökologischer Vorgabe (nicht zwangsläufig Produktionsweise) weiterzumachen, als Ertrags- und Qualitätseinbussen durch Verzicht auf Pflanzenschutz in Kauf zu nehmen. Das gilt ganz besonders für industriell auf Grossflächen betriebene Höfe im Flachland. Bei ihnen machen Direktzahlungen oft nur wenige Prozent des Gesamtertrags aus. Anders formuliert: Ausgerechnet die Betriebe, die die Trinkwasserinitiative ins Visier nimmt, sind am wenigsten von Direktzahlungen abhängig.

Ein weiterer Pferdefuss: Über die Direktzahlungen soll der Tierbestand strenger an die Betriebsfläche gebunden werden. Der Abstimmungstext ist eindeutig. Eigene Tiere müssen mit «auf dem Betrieb produziertem Futter» ernährt werden. Vor die Wahl gestellt, würden viele naturnah produzierende Biobauern, namentlich in den Bergen, auf Direktzahlungen verzichten, weil ihr Hof zu wenig eigenes Futter hergibt. Eine Annahme der Initiative bedeutet für sie so oder so einen Einkommens-, wenn nicht gar Existenzverlust.

Beide Initiativen sind daher abzulehnen. Rascher und nachhaltiger als der Stimmzettel wirkt der Einkaufszettel. Im vergangenen Jahr ist der Absatz von Bioprodukten zwar ein Fünftel gestiegen, ihr Marktanteil beträgt aber erst 11%. Würde nur schon der für grüne Parteien stimmende Teil der Bevölkerung konsequent Bio kaufen, müsste er doppelt so hoch sein.