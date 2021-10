Hot Corner: Die bessere SoftwareOne?

Nicht alle konnten gleichermassen vom Digitalisierungsschub während und nach der Pandemie profitieren. So sahen kotierte IT-Dienstleister wie SoftwareOne nur spärlich höhere Nachfrage, entsprechend enttäuschen die Aktien seither. Es gibt aber auch ähnlich aufgestellte Firmen, für die es kein Halten mehr gibt. Eine solche ist die norwegische IT-Spezialistin Crayon (Kurs: 186.80 nKr., Oslo: CRAYN, Börsenwert 1,7 Mrd. Fr.). Ihr Aktienkurs hat sich seit Anfang 2020 – also vor dem Coronaeinbruch – verdreifacht.

Und noch während des ersten Coronajahres konnte Crayon den Umsatz 44% auf knapp 20 Mrd. nKr oder 2,1 Mrd. Fr. vergrössern, der Bruttogewinn erhöhte sich 30%. Auch wenn es derzeit in einem etwas gemächlicheren Tempo weitergeht, ist es wahrscheinlich, dass der Umsatz in diesem Jahr 3 Mrd. Fr. oder 28 Mrd. nKr. erreicht, bei einer nur geringfügig engeren Gewinnmarge.